La quatrième et dernière étape du NumberOne, le circuit de la LouvardGame dédié à Counter-Strike : Global Offensive, est désormais officiellement lancée ! Son "Legend Stage" a connu ses premiers duels hier soir mais également ses premières tendances quant à la forme des équipes présentes cette saison.

Voici les résultats de cette première journée de compétition :

© LouvardGame

La première rencontre a opposé le vainqueur des deux premières manches, The Dice, au nouvel arrivant Exalty. Soucieux de se rassurer immédiatement et de se lancer au mieux dans la compétition, les Français de chez The Dice ont livré une prestation sérieuse afin de l'emporter 16 à 11 sur Dust II.

Le deuxième duel s'annonçait palpitant entre APOLOGIS Esport, quatrième de la manche précédente, et les Panthers Never Surrend. En septembre, ces dernières avaient débuté le NumberOne en boulet de canon et semblaient bien parties pour jouer les premiers rôles. Malheureusement, elles avaient fini par s'écrouler totalement en fin de championnat et ainsi rater les playoffs de la compétition.

Pour cette nouvelle saison, les PNS semblent avoir retrouvé du poil de la bête puisque les Franco-Belges ont réussi à arracher la victoire 16 à 14 sur Vertigo ! Reste à espérer pour Benoit "MetaL" Guelette et les siens que la stabilité et la constance seront au rendez-vous cette fois !



Le match d'après a vu l'UBITEAM, troisième de la défunte édition, se dresser face à un petit nouveau : webSPELL. Duel franco-français dans ce match qui a tourné à l'avantage du rookie (16-13 sur Inferno). L'UBITEAM, probablement surprise par le niveau de jeu affiché par son adversaire du jour, va devoir très vite redresser la barre si elle veut à nouveau atteindre la phase de playoffs du NumberOne.

Enfin, la soirée a été clôturée par la victoire facile, 16 à 5 sur Inferno, des ex-LowLandLions face à Semper Fidelis. Les champions en titre semblent à nouveau bien partis pour jouer la gagne ! Il faudra néanmoins confirmer face à un adversaire direct avant d'avoir plus de certitudes sur la forme des joueurs.

Voici le classement général après la première journée :

© LouvardGame

La prochaine journée de championnat aura lieu ce jeudi 12 novembre et pourrait servir de confirmation à bon nombre d'équipes.



Rendez-vous donc demain dès 19h00 sur la chaîne Twitch de l'événement afin d'encourager votre équipe favorite !