Les choses s’accélèrent dans ce troisième NumberOne de la saison. Après une première semaine d'observation et une scission dans le classement général entre le groupe de tête et ses poursuivants, les équipes sont rentrées dans le vif du sujet à l'occasion de cette nouvelle journée de championnat.



Les quatre premiers s'affrontant hier soir, on pouvait dès lors s'attendre à du changement en haut du classement. Mais cela était également vrai pour la seconde moitié de celui-ci où certaines équipes avaient l'occasion de combler leur retard par rapport à leurs adversaires et déjà s'éloigner de la zone rouge.

Voici les résultats complets de cette troisième journée de championnat :



© LouvardGame

La première rencontre de la soirée a opposé deux des favoris à la victoire finale. Les Panthers Never Surrend ont une nouvelle fois survolé la rencontre en venant facilement à bout de LowLandLions sans solutions. Les "Panthères" restent donc invaincues dans la compétition et s'accrochent fermement à la première place du classement général.

Le deuxième match a été indécis et tendu entre les doubles champions en titre, The Dice, face à une surprenante équipe UBITEAM. Les deux structures se sont quittées dos à dos, sur un match nul ne faisant les affaires d'aucune d'elles au classement.

L'avant-dernière rencontre de cette troisième journée de championnat a vu Warthox se dresser face à Epsilon Esports. Rien ne semble plus aller pour la structure belge qui a concédé sa troisième défaite consécutive et sombre dans les entrailles du classement. Warthox, au contraire, se donne un peu d'air avec ce premier succès.

La soirée a été clôturée par le carton d'Apologis Esport face à la structure luxembourgeoise FWRD. Celle-ci, malgré le renvoi de sa précédente line-up et l'arrivée de nouveaux joueurs, ne semble déjà plus concernée par ce "Legend Stage" et devra proposer autre chose pour tenter de se sauver de la relégation.

Voici le classement général après trois journées :

© LouvardGame

Les prochaines rencontres auront lieu le jeudi 10 septembre, dès 19h00, et seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch de la compétition.