Après quatre semaines de compétition, les équipes rescapées de la quatrième manche du "Legend Stage" du circuit NumberOne de la LouvardGame s'apprêtent à entamer la dernière ligne droite du championnat.



Malheureusement, cette septième journée de compétition marque également la relégation d'Exalty et de Semper Fidelis en "Challenger Stage" la saison prochaine.

Voici les résultats complets de cette dernière journée de championnat :



© LouvardGame

La première rencontre de cette ultime journée de phase classique a conforté The Dice à la première place du classement général grâce à une belle victoire 16 à 7 sur Vertigo face à MAESTRO. La structure française termine donc cette première partie de compétition avec six victoires et un nul, ce qui en fait logiquement la grande favorite à la victoire finale !

Le second match a été décisif pour la deuxième place du classement, synonyme de qualification directe pour les demi-finales de la compétition. C'est webSPELL qui sortira vainqueur de ce duel face à APOLOGIS Esport, 16 à 8 sur Dust II. La structure française, présente dans le "Legend Stage" du NumberOne pour la première fois, a donc frappé fort d'entrée de jeu en atteignant le dernier carré de cette quatrième manche.



L'avant-dernière rencontre de la soirée, sans enjeu, a vu Exalty, déjà éliminé, concéder sa septième défaite d'affilée ! Un revers 6 à 16 sur Inferno qui permet aux ex-PNS de remonter à la quatrième place du classement.

L'ultime rencontre de la phase classique a définitivement scellé le sort de Semper Fidelis. Une lourde défaite 3 à 16 face à l'UBITEAM laisse les joueurs belges sur un bilan décevant d'une victoire pour six défaites. C'est donc la relégation qu'attend désormais nos compatriotes ! Cette situation arrange en revanche l'UBITEAM qui arrache la dernière place qualificative pour les playoffs de ce "Legend Stage".

© LouvardGame

Place donc désormais à la phase de playoffs de ce NumberOne. The Dice et webSPELL Gaming, grâce à leur première et deuxième place respective, entreront en jeu directement au stade des demi-finales. En revanche, c'est un premier tour décisif qui attends APOLOGIS Esport, l'UBITEAM, MAESTRO et les ex-PNS.



Jouée dans un arbre à élimination directe, cette dernière étape marque également l'ultime possibilité pour les équipes de remporter des points au classement global et ainsi se qualifier pour la grande finale de cette saison du NumberOne ! Celle-ci se déroulera du 8 au 10 janvier 2021 et mettra 20.000€ en jeu ! Les huit meilleures équipes de la saison s'y affronteront pour tenter de remporter l'un des tout premier titre de l'année 2021 !

© LouvardGame

Rendez-vous ce samedi 5 décembre 2020, dès 13h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin de suivre le premier tour des playoffs de ce "Legend Stage" !