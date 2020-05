La quatrième journée du NumberOne, le circuit CS:GO de la LouvardGame, s'est terminée hier soir. Deux structures font déjà la course en tête en étant toujours invaincues alors qu'en bas de classement, deux autres équipes n'ont toujours pas marqué le moindre point dans la compétition.



Jamais trois sans quatre ! C'est ce qu'ont dû se dire Lamif et The Dice avant le début de cette quatrième journée puisque les deux équipes y ont remis leur invincibilité en jeu. C'est aussi le dicton qu'a certainement redouté Epsilon Esports et Misterya qui n'ont toujours pas débloqué leur compteur de victoire dans ce NumberOne !

Voici les résultats de cette quatrième journée de compétition :



© Imperium

Lamif et The Dice semblent se diriger vers un duel de toute beauté pour le gain de la première place ! Grâce à leur nouvelle victoire, respectivement face à Misterya et Fragbox, les deux équipes continuent d'impressionner et prolongent leur série d'invincibilité dans ce "Legend Stage" !

La surprise du jour est venue du match nul entre des Tenerifes Titans en perte de vitesse et Clear qui marque son premier point dans la compétition !

Malheureusement, cette quatrième journée de championnat a été ternie par le forfait de dernière minute d'Epsilon Esport, offrant les trois points et un retour sur le podium à Apologis. Cette défection est d'autant plus étonnante lorsque l'on sait qu'Epsilon Esport fait partie d'Imperium, la holding qui organise ce NumberOne !

Voici le classement après quatre journées de compétition :

© Imperium

La prochaine journée aura lieu ce mardi 2 juin dès 19h00 et sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch du Spawn Studio.