La phase de poules du premier "Legend Stage" de cette deuxième saison du NumberOne s'apprête à tirer sa révérence. La dernière journée, disputée ce jeudi soir, n'aura d'autre enjeu pour la majorité des équipes que d'améliorer leur numéro de tête de série pour la suite de la compétition.



Avec la jeune équipe GenOne, en plein apprentissage, qui est mathématiquement déjà éliminée de la compétition, The Dice et webSPELL Gaming sont les seules écuries qui n'ont pas encore assuré leur place en playoffs.



Hasard du calendrier, ces deux structures s'affronteront lors de la dernière journée dans un match décisif : le gagnant continuera l'aventure alors que le perdant sera éliminé de ce "Legend Stage" et devra repasser par le long processus de qualification afin de tenter de le réintégrer lors de la prochaine édition.

Mais attardons-nous d'abord aux résultats de cette sixième journée de championnat :

© LouvardGame

La première rencontre a opposé The Dice, vainqueur de trois éditions du "Legend Stage" la saison passée et bien mal en point cette année, face à l'eClub de Bruges. La victoire étant obligatoire pour la structure française afin de rester en lice dans la course aux playoffs, cette dernière a su saisir l'importance de l'enjeu et s'imposer 16 à 12 sur Nuke face aux "Blauw & Zwart".

Ambush Esport et webSPELL Gaming se sont ensuite quittés dos à dos sur Inferno, qualifiant ainsi la première et maintenant l'espoir de playoffs pour la seconde.

L'avant-dernier match de la soirée pouvait propulser un nouveau leader temporaire en tête du classement provisoire. Clutch Rayn Esport, en cas de victoire, pouvait dépasser son adversaire du soir (GROND) et ainsi occuper la première place du groupe. Mais la logique du classement a finalement été respectée et GROND a ainsi pu acter sa quatrième victoire consécutive dans ce "Legend Stage".

Cette sixième journée de championnat a été clôturée par la défaite et l'élimination de GenOne face au Project X (6-16 sur Inferno).

© LouvardGame

On l'a dit, GenOne ne pourra plus accrocher une des six places qualificatives pour les playoffs et peut donc déjà se tourner vers le reste de sa saison. Juste au-dessus, webSPELL Gaming et The Dice devront tout donner demain soir afin de remporter la victoire, synonyme de qualification pour la suite de la compétition.

Devant, c'est un numéro de tête de série qui sera en jeu pour les cinq équipes restantes, toutes déjà assurées de prendre part aux playoffs finaux ! Notez également que GROND et le Project X, grâce à leur première et deuxième place, sont d'ores et déjà qualifiées pour les demi-finales du championnat !



Rendez-vous donc ce jeudi, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de la compétition afin de suivre l'épilogue de cette première phase du "Legend Stage".