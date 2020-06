La sixième et avant-dernière journée du NumberOne, le circuit CS:GO de la LouvardGame, s'est terminée hier soir. Il n'y a désormais plus d'équipe invaincue dans la compétition, trois d'entre elles se battant désormais pour la première place du groupe !

La saison régulière du "Legend Stage" de cette deuxième étape du NumberOne arrive à son terme. À une journée de la fin, nous pouvons enfin constater certaines certitudes mathématiques comme la relégation de Misterya Esport ou la qualification en play-offs de The Dice, Lamif et Apologis Esport.

Voici les résultats de cette sixième journée de compétition :



© Imperium

La première rencontre a permis à Clear, grâce à sa belle victoire, de continuer à croire à un sauvetage lors de la prochaine et dernière journée de compétition. Dans le même temps, cela a définitivement scellé le sort de Misterya Esport dans ce "Legend Stage".

Epsilon Esports s'est ensuite donné un peu d'air au classement général en venant à bout de Fragbox Gaming. La structure belge n'est pas pour autant sauvée et il lui faudra attendre la dernière journée avant d'être certaine de se maintenir dans le prochain "Legend Stage".

La rencontre que tout le monde attendait entre The Dice et Lamif n'a pas déçu ! Les champions en titre ont remis l'église au milieu du village en écrasant Lamif, mettant ainsi fin à sa série d’invincibilité.

Le dernier match a été le plus indécis puisqu'Apologis est difficilement venu à bout des Tenerife Titans. Cette nouvelle victoire les propulse à la première place du classement provisoire (à égalité de points avec The Dice et Lamif).

Voici le classement général à une journée de la fin :

© Imperium

La course aux play-offs ainsi que la fuite à la relégation connaitra enfin son verdict la semaine prochaine ! Epsilon Esports et Clear s'affronteront pour se sauver alors que Fragbox Gaming et les Tenerife Titans donneront tout pour accrocher le dernier ticket vers les play-offs !



La dernière journée de la phase classique aura lieu ce mardi 9 juin dès 19h00 et sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch du Spawn Studio.