La troisième semaine de compétition du NumberOne, le championnat de la LouvardGame dédié à Counter-Strike : Global Offensive, a tiré sa révérence hier soir avec les avant-derniers duels de cette troisième édition de son "Legend Stage".



À une journée de la fin, on connait désormais le nom des quatre premières équipes qualifiées pour les playoffs de la compétition : The Dice, LowLandLions, UBITEAM et les Panthers Never Surrend.

Comme annoncé, FWRD est mathématiquement relégué avec un zéro pointé sur six rencontres de championnat et 77 rounds de déficit ! Les deux derniers tickets pour la suite de la compétition se joueront entre Apologis Esport, Epsilon Esports et Warthox Esports, les trois équipes étant actuellement au coude à coude au classement général.

Voici les résultats complets de cette sixième journée de championnat :

© LouvardGame

Le premier match de la soirée s'est conclu par une nouvelle débâcle de FWRD face à une équipe d'UBITEAM qui n'en demandait pas tant pour valider sa qualification en playoffs.

Le deuxième duel a opposé les Panthers Never Surrend, en chute libre depuis deux journées, face à des Epsilon Esports revigorés grâce à leur première victoire en début de semaine. C'est d'ailleurs un deuxième succès consécutif qui a tendu les bras à la structure belge, confirmant la baisse de régime chez les "Panthères".

Les deux dernières rencontres ont logiquement vu les deux premiers du classement général s'imposer face à Warthox Esport et Apologis Esport. Ces résultats vont forcer ces deux structures à jouer un match décisif lors de la dernière journée, le perdant risquant la relégation alors que l'heureux vainqueur arrachera l'un des derniers tickets pour les playoffs de ce Legend Stage.

Voici le classement général à une journée de la fin de la phase classique de la compétition :

© LouvardGame

La dernière journée aura lieu le mardi 22 septembre 2020, dès 19h00, et sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch de ClutchTV.