Après deux petites semaines de compétition, le "Legend Stage" de cette troisième manche du circuit NumberOne en est déjà à la moitié de son cheminement ! Quatre journées de compétition ont rythmé le championnat et ont amené à un classement général plus indécis que jamais.



Les quatre rencontres d'hier soir ont été expéditives pour les vainqueurs et ont mené à de nombreux changements au classement général.

Voici les résultats complets de cette quatrième journée de championnat :

© LouvardGame

La première rencontre a opposé la structure française Warthox à sa cousine luxembourgeoise FWRD. Cette dernière a une nouvelle fois pris l'eau dans ce NumberOne en ne marquant que quatre petits rounds et en s'accrochant un peu plus à la dernière place du classement général. Une relégation en fin de saison semble inévitable pour les cinq hommes !

Le choc de la soirée est intervenu lors du deuxième match opposant The Dice, double champion en titre, aux Panthers Never Surrend, alors à la première place du classement avec trois victoires en autant de rencontres. Après un match nul concédé la semaine dernière, The Dice a remis les pendules à l’heure hier soir en roulant sur leur adversaire 16 à 4. Ce succès permet aux Français de rester invaincus et ainsi de reprendre la tête du classement provisoire à la mi-saison.

© The Dice

Piqués au vif après une défaite la semaine passée, les LowLandLions se sont rassurés lors de cette quatrième journée en écrasant UBITEAM et en remontant à la deuxième place du classement.

Cette première moitié de saison s'est clôturée par la victoire d'Apologis Esport face à des joueurs d'Epsilon bien décevants dans ce Legend Stage. Sauf rebondissement inattendu, il semblerait que ce soit la relégation qui tende les bras à la structure belge.

Voici le classement général à la mi-saison :

© LouvardGame

Les prochaines rencontres auront lieu le mardi 15 septembre, dès 19h00, et seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch de la compétition.