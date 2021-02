Que le temps passe vite ! Dix petits jours seulement après le début de la compétition, le "Legend Stage" du circuit NumberOne a déjà vu la moitié de sa phase classique être disputée !

Cette saison étant pour le moins inédite avec son élargissement à l'Europe entière (grâce à des qualifications ouvertes), personne ne pouvait prédire le niveau de jeu global qui y serait proposé cette année. Mais bonne nouvelle, celui-ci est plutôt bon voire même supérieur aux éditions précédentes !

Voici les résultats complets de cette nouvelle journée de compétition :



© LouvardGame

Cette quatrième journée de compétition a débuté avec le duel entre deux équipes qui se cherchent encore dans ce championnat. Ambush Esport, bon dernier avec un zéro pointé jusque-là, a su saisir sa chance et faire parler toute son expérience face à la jeunesse et à la fougue de GenOne. Une victoire 16 à 7 sur Inferno qui permet aux Français d'empocher leurs premiers points dans ce "Legend Stage".

Le eClub de Bruges, très inconstant depuis le début de la saison (une défaite, une victoire et un nul), s'est ensuite attaqué au Project X. Représenté par des Ukrainiens, ce dernier ne cesse d'impressionner depuis la deuxième journée de compétition. Et c'est sur cette même lancée qu'une troisième victoire consécutive s'est offerte à eux hier soir (16-7 sur Nuke).

Dans la rencontre suivante, l'autre structure venant de l'Est, GROND, est venue à bout de webSPELL Gaming (16-7 sur Dust II), en perte de vitesse depuis sa victoire inaugurale face au Project X.

Enfin, Clutch Rayn Esport, étonnant leader de la compétition, semble avoir acté la succession de The Dice en tant qu'équipe à battre dans ce NumberOne. Bien emmenée par notre compatriote Benoit "MetaL" Guelette, celle-ci a pris le dessus sur son adversaire du jour, 16 à 14 sur Overpass, confortant ainsi plus que jamais sa première place au classement provisoire.



© LouvardGame

Malgré une certaine homogénéité entre la plupart des structures engagées, un trio de tête a réussi à se dégager au fil des rencontres et possède aujourd'hui une avance confortable sur le reste du peloton. En revanche, et contre toute attente, The Dice (triple vainqueur d'étape la saison dernière) connait un départ catastrophique avec une seule petite victoire au compteur ! La structure est actuellement lanterne rouge du championnat, à égalité de point avec Ambush Esport.

Dans le ventre mou du classement, on retrouve des équipes encore en rodage avec le eClub de Bruges, GenOne et, plus surprenant, webSPELL Gaming. Avec trois journées restantes dans cette phase classique, les équipes en bas de tableau vont devoir charbonner afin de tenter d'accrocher une des six places menant aux playoffs.



© Liquipedia

Rendez-vous désormais mardi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de la compétition afin de suivre la cinquième journée de ce NumberOne.