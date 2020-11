Après une première journée d'observation, les équipes engagées dans le Legend Stage du circuit NumberOne sont enfin rentrées dans le vif du sujet !

Une première tendance s'est d'ailleurs déjà dessinée au classement général avec la prise de pouvoir des favoris à la victoire finale.

Voici les résultats complets de cette deuxième journée de championnat :

La soirée a commencé avec la victoire convaincante (16-8 sur Mirage) des champions en titre, les ex-LowLandLions, face à des joueurs d'Exalty ayant dû affronter les deux favoris de la compétition lors de leurs deux premières rencontres !

Surprenants lors de la première journée, les Français de chez webSPELL sont ensuite tombés sur un adversaire de taille hier soir. Ce sont d'ailleurs les Panthers Never Surrend qui ont enchaîné leur deuxième victoire dans ce Legend Stage (16-8 sur Nuke), rejoignant ainsi les ex-LLL en tête du classement.

Après son faux pas du début de semaine, APOLOGIS Esport avait à coeur de remettre immédiatement les pendules à l'heure face à l'UBITEAM. Ce fût chose faite avec un joli succès 16 à 11 sur Dust II.

Enfin, The Dice se devait de l'emporter face à Semper Fidelis afin de recoller au classement. Une victoire 16 à 8 sur Nuke des Français, face à des adversaires fébriles et ayant dû faire appel à deux remplaçants, va maintenir The Dice dans le trio de tête provisoire de la compétition.

La prochaine journée de championnat aura lieu le 17 novembre prochain et débutera par le choc opposant les ex-LowLandLions aux Panthers Never Surrend !



Rendez-vous donc mardi prochain, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin d'encourager votre équipe favorite !