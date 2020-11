La seconde moitié de ce NumberOne a démarré sur les chapeaux de roues pour les huit équipes engagées dans le "Legend Stage" du circuit CS:GO de la LouvardGame.

La compétition a en effet connu pas mal de surprises hier soir, avec notamment la défaite des leaders, le premier match nul de la saison et la première victoire des Semper Fidelis.

Voici les résultats complets de cette cinquième journée de championnat :



© LouvardGame

La première rencontre de la soirée a tout de suite donné le ton de cette cinquième journée de championnat. C'est un duel d'exception, entre le deuxième et le troisième du classement général, qui a ouvert les hostilités. The Dice et APOLOGIS Esport n'ont finalement pas su se départager sur Dust II et se sont donc quittés dos à dos.



Ce résultat n'a évidemment arrangé personne puisque The Dice pouvait voir s'envoler la première place du classement et APOLOGIS perdre le podium au profit de webSPELL.

C'est justement cette dernière qui s'est dressée face aux leaders, les ex-LLL, dans le second match de la soirée. Alors que l'on pensait voir les hommes de Steven "Stev0se" Rombaut faire un premier écart significatif en tête du classement général, c'est finalement webSPELL qui s'imposera 16 à 14 sur Dust II. Cette victoire les propulse directement sur le podium provisoire de la compétition, à égalité de points avec son adversaire du jour !

L'avant-dernière rencontre de la soirée opposait les deux lanternes rouges du classement. Exalty et Semper Fidelis ne comptaient aucun point à ce stade de la compétition et avaient donc là une belle occasion d'ouvrir leur compteur de victoires. Ce sont les Semper Fidelis qui sortiront facilement vainqueurs de ce duel, 16 à 6 sur Nuke. Il reste désormais deux journées de championnat à Exalty pour tenter d'éviter à tout prix l'élimination !

Cette cinquième journée de compétition s'est clôturée par une nouvelle défaite des ex-PNS. C'est la troisième consécutive pour les hommes de Benoit "MetaL" Guelette ! Ces derniers chutent dans le classement et vont désormais devoir se battre pour éviter la relégation.

© LouvardGame

La prochaine journée de championnat aura lieu le 26 novembre prochain et devrait sceller définitivement le sort de certaines équipes dans ce "Legend Stage" !

Rendez-vous donc ce jeudi, dès 19h00, sur la chaîne Twitch de l'événement afin d'encourager votre équipe favorite !