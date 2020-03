L'Open Tour Benelux est le circuit officiel lancé par Riot Games à destination des joueurs belges, néerlandais et luxembourgeois qui n'ont pas eu la chance ou la volonté de participer à leur championnat national. Ouvert à tous, exception faite des joueurs engagés en Belgian League ou en Dutch League, ce nouveau championnat se veut plus accessible pour les équipes moins affûtées mais reste néanmoins très attractif en termes de compétitivité et de gain.



© Riot Games

Malgré une très légère baisse d'affluence, cette compétition réussit l'exploit de réunir plusieurs dizaines d'équipes et près de 200 joueurs lors de chaque édition ! Comme à l'habitude, plusieurs structures renommées du Benelux étaient présentes afin de tenter leur chance mais également d'essayer de se faire repérer par les organisateurs pour potentiellement intégrer la prochaine saison de la Belgian ou Dutch League.



C'est ainsi qu'on a notamment pu voir en action des équipes telles que Glorious Gaming, Absolute Legends NL (vainqueur de la première étape), Team 7AM, Vanguard Esports, ULB esport, JoinTheForce, Obnoxious (vainqueur de la deuxième étape) et plusieurs sections académiques comme Aethra Esports, Brussels Guardians et THRLL.



D'abord réparties en huit poules, les équipes de chacune d'elles se sont toutes affrontées sous le format "Round Robin" afin d'établir le classement final. Le meilleur de chaque groupe se qualifiait alors pour la phase de playoffs jouée en BO3 dans un arbre à élimination directe. Arrivées à ce stade, les équipes n'étaient plus qu'à une victoire du premier palier de gain de la compétition.



© Riv4l

Au terme de la phase de poules, ce sont Obnoxious, Tundra Gaming, Absolute Legends NL, Team 7AM, TowatchDaero, Team THRLL Academy, Dynasty Academy et CE LYVT qui se sont retrouvés en quart de finale de cet Open Tour Benelux.

Obnoxious va facilement venir à bout de CE LYVT puis de la Team 7AM sur le score de 2 à 0. De son côté, Absolute Legends NL va étriller la Team THRLL Academy 2 à 0 avant de venir à bout de Dynasty Academy 2 à 1. Cette troisième manche confirme donc la tendance des deux premières en voyant les deux vainqueurs précédents se retrouver en grande finale !

Celle-ci s'annonçait grandiose en opposant les deux meilleures équipes de la saison. Le dernier vainqueur en date, Obnoxious, va marquer son territoire d'entrée de jeu en remportant la première manche. Bien décidés à ne pas se laisser faire, les joueurs d'Absolute Legends NL vont réussir à égaliser à un partout avant de craquer dans l'ultime match.



Obnoxious remporte donc la victoire 2 à 1 et s'empare du titre pour la deuxième fois consécutive ! La structure britannique empoche au passage les 800€ promis au vainqueur.



© Riv4l

La prochaine manche aura lieu les 2 et 3 mai prochains. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes à cette adresse