La prochaine console de jeux de Sony sortira à la fin de l'année 2020, a annoncé mardi l'entreprise japonaise. Sans grande surprise, l'appareil de nouvelle génération dont les contours avaient été dévoilés en avril dernier, s'appellera PlayStation 5 et sera donc disponible à temps pour les fêtes de fin d'année. Aucun prix n'a été dévoilé pour le moment. On savait déjà que la console n'incorporerait plus un disque dur classique mais un disque SSD, ce qui permettra aux jeux de démarrer plus rapidement.

Une autre grande nouveauté, dévoilée mardi, est la manette de jeux. Sa fonction de vibration a été améliorée avec la technologie haptique. Elle permet de ressentir une plus grande variété de réactions qu'auparavant. "S'écraser contre un mur dans une course de voitures apporte un ressenti bien différent que celui d'un tacle sur un terrain de football. Vous pouvez même courir dans l'herbe et ressentir les sensations de marcher dans la boue", illustre Sony.

Les boutons L2 et R2 de la manette ont également été revus, avec des "déclencheurs adaptatifs". Les développeurs pourront en programmer la résistance de manière à pouvoir ressentir la sensation de serrer fortement un arc à flèche ou celle de l'accélération d'un véhicule tout-terrain sur un terrain rocheux.

Selon le site spécialisé Wired, la nouvelle manette proposera une batterie plus endurante ainsi qu'un haut-parleur de meilleure qualité.

Plus tôt cette année, Microsoft avait déjà annoncé l'arrivée d'une nouvelle version de sa Xbox, là aussi pour la fin 2020.

De quoi ravir les fans de la console produite par Sony.