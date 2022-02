C'est par ces lignes que démarre le communiqué diffusé par ESL le 18 février dernier :

Aujourd'hui, nous sommes ravis de publier plus de détails sur ESL Impact - le circuit féminin CS:GO de 500 000 $ qui a été annoncé dans le cadre de notre initiative #GGFORALL en décembre dernier. ESL Impact propose deux saisons de ligue avec des finales en direct, un événement autonome et des coupes en ligne pour toutes les femmes. Il s'agit d'une première étape importante vers un écosystème CS:GO plus diversifié, car nous cherchons à attirer davantage de femmes dans le jeu grâce à un environnement sûr dans lequel concourir.





Bande annonce



Compétition

Au total, 24 équipes issues de l' Europe , l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud , soit 8 équipes par région, concourront à l'échelle locale, sous forme de ligue.

Au terme de ces ligues, les 2 premières équipes de chaque, soit 6 équipes pour les 3 régions, seront qualifiées et accèderont à la grande finale qui se déroulera à la DreamHack de Dallas du 3 au 5 juin 2022.

Mais il y aura au total 8 équipes en finale à Dallas, les 2 derniers slots étant réservés à deux autres régions constituées de l'Afrique du Sud et de l'Asie/Océanie

Qualifications

Pour faire partie de ces 8 équipes régionales, il faudra d'abord passer par des sessions de qualifications.

En Europe, US et Amérique du Sud, la compétition débutera donc par 2 sessions de qualifications régionales ouvertes à tous.



Qualifiers 1 : Du 8 au 9 mars, les 3 meilleures équipes se qualifient pour la ligue

: Du 8 au 9 mars, les 3 meilleures équipes se qualifient pour la ligue Qualifiers 2 : Du 11 au 12 lars, les 3 meilleures équipes se qualifient pour la ligue

6 équipes seront donc qualifiées pour la ligue après ces 2 sessions. Les 2 dernières, pour arriver au compte de 8, seront choisies et invitées par ESL.



Inscriptions

Du 23 au 24 avril, ce seront les 2 autres régions ( Afrique du Sud & Asie/Océanie ) qui se disputeront leurs places directement pour la grande finale.

Pour les qualification Européennes, cela se passe :