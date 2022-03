Pour comprendre cet évènement qui fait de réels envieux dans la communauté et qui est suivie par des milliers de spectateurs, il faut d'abord lire ces mots sur le site de l'évènement :

"La ZLAN a été pensée dans la nostalgie des souvenirs d'il y a quelques années, à l'époque des LANs où chacun amène son PC et l'ambiance est bon enfant. A cela s'ajoute l'aspect compétition déjantée sur 11 jeux différents, le tout retransmis en direct avec une vraie production télévisuelle"

ZeratoR

Adrien "ZeratoR" Nougaret, l'organisateur des ZLAN, est français, a 32 ans et est un streameur français actif dans le monde de l'esport PRO depuis 2010.





ZeratoR © D.R.

Il commence sa carrière dans la fameuse structureet devient indépendant en 2015.ll est depuis à l'origine de nombreux évènements réputés et largement suivis, dont laqui en est aujourd'hui à sa 4e édition en 2022 mais aussi le, un évènement caritatif ayant soulevé plus de 10 millions € de dons en 2021 au profit d'Action contre la faim.

Avec 1.3 Millions de followers sur Twitch, il est un des streameurs les mieux payés avec le chiffre de 1.4 millions de dollars mentionné lors du fameux Twitch Leak. Il indique cependant lui-même dans plusieurs inteventions que ce montant reste à relativiser car il emploie de nombreuses personnes et a de nombreuses dépenses.

ZLAN 2022

La ZLAN 2022 est donc le quatrième opus de cet évènement qui se déroulera à Lyon entre les 8 et 10 avril 2022. Inscriptions ouvertes depuis le 2 mars, l'évènement affichait déjà complet 6 jours plus tard.

Pour cette édition, 228 joueurs seront de la partie, répartis en trio, et s'affronteront sur 11 jeux différents pour tenter de remporter la cagnotte de plus de 50.000€.

© ZLAN

1er : 45 000€

2e : 3 333€

3e : 1 341€

4e : 1 341€

Le cashprize de la compétition, d’un total de, sera réparti comme suit :

Sur les 11 jeux choisis, un jeu devait être choisi par la communauté via vote.



Près de 59 000 votes ont été totalisés et le jeu choisi parmi une pré-sélection est Hotwheels Unleashed, un jeu vidéo de course datant de 2021.



© D.R.

Les autres jeux seront :





Age of Empire IV

Apex Legends

Elden Ring

Fall Guys

Riders Republic

Rocket League

Worms W.M.D

Pro Soccer Online

Zutom

Un jeu mystère

Sur les 76 trios présents à l'évènement, 40 ont été sélectionnés pour pouvoir diffuser une partie des phases qualificatives sur Twitch. Les phases finales seront streamées directement sur le Twitch de ZeratoR.



© ZLAN

Les 36 autres ont été tirés au sort (NDLR : Sur près de 1.400 d'après excel ayant été vu sur un stream de ZeratoR ) mais ne seront pas streameurs.

Au moins une équipe belge fait partie de ces trios, à savoir l'équipe Montoise "Team Crabe".

Enfin, 150 spectateurs pourront assister sur place à la finale le 10 avril.

Aftermovie 2021

Visionnez cet aftermovie de l'édition 2021 pour vous imprégner de l'ambiance particulière de la ZLAN

Stream et infos

Pour suivre toutes les infos sur la ZLAN, rendez vous sur le Twitter de cette édition : https://twitter.com/ZLAN_FR et évidemment sur le Twitch de Zerator !

@ZeratoR, à quand une ZLAN en Belgique ? ^^