The Grid est la toute nouvelle compétition sortie tout droit de l'imagination de l'éditeur de Rocket League, Psyonix. Créée dans le cadre des Rocket League Championship Series (RLCS), celle-ci sera jouée durant neuf semaines et proposera un cashprize de 10.000$ lors de chaque étape. Mais le réel attrait de cette compétition est la distribution de Grid Points nécessaires à une potentielle qualification pour un Major international !



Comme depuis le début de la compétition (début août), seize équipes se sont affrontées durant deux jours afin d'empocher un maximum de points au classement général. Une première phase de poules jouées dans un arbre à double élimination (BO5) a envoyé les quatre premiers de chacune d'elles en playoffs. Cette ultime phase s'est alors déroulée dans un arbre à élimination directe et au meilleur des sept manches (BO7).

Parmi la masse des joueurs au départ de la compétition, notre meilleur compatriote du moment était bien entendu présent : Maëllo "AztraL" Ernst. Le jeune homme brille, en effet, depuis de nombreux mois sous les couleurs de la structure américaine Oxygen Esports.



© Oxygen Esports

La phase de groupes s'est relativement bien passée pour notre compatriote et ses équipiers. Malgré une petite frayeur au premier tour et une victoire in-extremis 3 à 2 face à Chalked, Oxygen Esports a ensuite déroulé 3 à 0 contre la Team BDS.

En playoffs, une victoire 4 à 2 face à Giants Gaming suivie d'un autre succès 4 à 0 face à la Team Liquid ont propulsé Oxygen Esports en grande finale de cette cinquième semaine de compétition, et ce, pour la deuxième fois consécutive !

Ce sont les Français de chez Renault Vitality qui attendaient l'équipe de notre compatriote. Assumant à la perfection leurs rôles de favoris, les joueurs de l'Hexagone ne vont faire qu'une bouchée du Belge et ses équipiers afin de s'imposer 4 à 0 et ainsi rafler le titre et ses 4.500$.

Oxygen Esports termine donc pour la deuxième fois en autant de semaines à la seconde place, ajoutant 2.500$ à son portefeuille mais aussi et surtout 150 nouveaux points au classement général, ce qui la hisse à la troisième place provisoire de ce dernier !