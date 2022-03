A partir de ce 13 mars, RTBF iXPé proposera donc son nouveau format de compétition. Plusieurs tournois seront répartis sur certains dimanches consécutifs et sur quatre jeux vidéo différents à savoir Rocket League, Fortnite, Valorant et League of Legends.

Contrairement à précédemment où un tournoi organisé un dimanche était systématiquement remis à zéro, cette fois chaque session RIOS sera étalée sur 5 dimanches avec 4 qualifiers et 1 finale.

Mars / Avril →Rocket League

Mai / Juin →Fortnite

Septembre / Octobre →Valorant

Novembre / Décembre→League of Legends

Rocket League au départ

Le premier tournoi concernera donc Rocket League avec une première session de qualifications prévue le dimanche 13 mars .

Pour ce dernier, 10.000€ sont déjà mis en jeu, une somme énorme et rare pour un organisateur belge !

Qualifier 1 : 13 Mars 2021 Qualifier 2 : 20 Mars 2021 Qualifier 3 : 3 Avril 2021 Qualifier 4 : 10 Avril 2021 Grande Finale : 17 Avril 2021

La compétition est ouverte à tous avec un âge minimum de 13 ans pour pouvoir participer.

La cagnotte totale de 10.000€ sera répartie comme suit pour les équipes ayant atteint les playoffs :

© RTBF iXPé

Retrouvez toutes les infos, le règlement et les inscriptions sur https://www.rtbf.be/tarmac/onlinesessions

Pour suivre la compétition, cela se passe sur le Twitch de iXPé : https://www.twitch.tv/rtbf_ixpe