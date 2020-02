La communauté NBA2K européenne s'est réveillée dans l'incompréhension totale hier matin. Avec l'ouverture à l'Europe de la NBA2K League, l'organisation d'un onéreux "Invitational Europe" et des efforts démesurés de la part des joueurs sélectionnés pour la draft, les franchises américaines ont snobé la communauté européenne.

C'est un véritable coup de massue pour les joueurs qui espéraient avoir de réelles chances lors de cette phase de draft. Après quatre tours, aucun nom attendu et espéré ne sera annoncé. La NBA2K League 2020 se jouera une nouvelle fois sans Européens.



Rappelons que notre compatriote, Bryan "Badjian" Badjie, avait remporté le NBA2K League Invitational Europe mais n'avait pas été retenu pour faire partie de la phase de draft. C'était déjà une surprise à l'époque, probablement annonciatrice de la tournure de la future draft.



Les meilleurs joueurs européens faisaient pourtant partie de l'aventure. Afin de mettre toutes les chances de leur côté, ils avaient même commencé à s'entraîner au contact des joueurs américains sur les serveurs du jeu se trouvant outre-Atlantique.

La communauté espagnole a même été jusqu'à médiatiser activement leurs joueurs en leur offrant des tribunes à la télévision, un support sans faille sur les réseaux sociaux, ... En vain.

On peut désormais se questionner sur le futur européen de la NBA2K League. Vont-ils à nouveau se tourner vers l'Europe pour la prochaine phase de recrutement? Vont-ils organiser un championnat 100% européen, avec une finale "All-Stars" mondiale? La déception est en tout cas immense du côté des joueurs et la motivation à participer à de tels événements sera sans doute remise en cause à un moment ou un autre...

Voici le résultat des quatre tours de draft :

PREMIER TOUR



1. Wizards District Gaming – JBM

2. Knicks Gaming – Duck

3. Kings Guard Gaming – Crush

4. Pacers Gaming – BOHIO-

5. Gen.G Tigers – ShiftyKaii

6. Hornets Venom GT – Expose

7. Lakers Gaming – SAV

8. Heat Check Gaming – Glennratty7688

9. NetsGC – Choc DF

10. Jazz Gaming – Splashy

11. Raptors Uprising GC – Timelycook

12. Bucks Gaming – Regg

13. Heat Check Gaming – Shiftay

14. Pistons GT – Charger

15. Knicks Gaming – CantGuardRob

16. Hawks Talon GC – Lee

17. Kings Guard Gaming – BASH

18. Hornets Venom GT – Snubby

19. Hornets Venom GT – Zae

20. Warriors Gaming Squad – Slaughter

21. Gen.G Tigers – Deadeye

22. T-Wolves Gaming – Big Saint

DEUXIÈME TOUR



23. Pacers Gaming – Jomar-12PR

24. Lakers Gaming – Tactuk

25. Knicks Gaming – BigRiM

26. Kings Guard Gaming – Nasthetic

27. Raptors Uprising GC – Wuan

28. Hornets Venom GT – Trap

29. NetsGC – Randomz

30. Wizards District Gaming – Just Awkward

31. Jazz Gaming – GetonMylevel41

32. Gen.G Tigers – x I Kno Killeyy

33. Bucks Gaming – Squidris

34. Gen.G Tigers – Gen

35. Magic Gaming – Profusion

36. Knicks Gaming – NIKO

37. Wizards District Gaming – Newdini

38. Hawks Talon GC – Kel

39. Mavs Gaming – Sleetys_

40. Blazer5 Gaming – Hood

41. Heat Check Gaming – Delusion_HD

42. Raptors Uprising GC – Reece

TROISIÈME TOUR



43. Pistons GT – LYKaPRO

44. Lakers Gaming – Dweq

45. Grizz Gaming – Jrod

46. Hawks Talon GC – followTHEGOD

47. 76ers GC – USERPICK

48. Heat Check Gaming – King Peroxide

49. Heat Check Gaming – Deedz

50. NetsGC – Potts

51. Wizards District Gaming BRICH

52. Raptors Uprising GC – Legit 973

53. Bucks Gaming – TDJ

54. Grizz Gaming – Lav

DERNIER TOUR



55. Hornets Venom GT – Gliz

56. Gen.G Tigers – Luck_Yi_Wesley

57. Jazz Gaming – Lord Beezus

58. Bucks Gaming – ChaChingSingh

59. Cavs Legion GC – JoshJay

60. Magic Gaming – djbama

61. Pacers Gaming – Bobby Buckets

62. Hawks Talon GC – Arkele

63. Mavs Gaming – Spartan

64. Celtics Crossover Gaming – TOOXCOOL

65. Warriors Gaming Squad – Matty

66. Blazer5 Gaming – OOC SLIM

67. 76ers GC – TuckerLocksUp

68. T-Wolves Gaming – Detoxys