Ce tableau final nommé "Champions Stage" (playoffs) se déroule en tableau simple élimination au format BO3. Les équipes qui se sont qualifiées pour cette phase finale sont :

Quelques surprises donc puisque Vitality n'a pas su décrocher son ticket d'entrée pour cette phase finale ainsi que G2 qui a été éliminé face à Furia. Ces 2 équipes étaient pourtant favorites à la sortie du Challenger stage !

Concernant les autres équipes, la team spirit et les NAVI ont survolé la compétition dans la manche précédente en ne concédant aucune défaite. Cependant, les scores ont parfois été très serrés notamment NAVI contre G2 où le premier match s'est clôturé sur le score de 19-17 pour NAVI !

Hier, les premiers matchs de ce tableau final se sont joués et c'est Faze qui a ouvert le bal en éliminant les légendes "NIP" 2-1 en ne concédant que la map Overpass. De son côté Team Spirit s'est imposé 2-0 contre Furia Esports sur les scores de 16-12 sur Vertigo et 16-8 sur Ancient.

A l'heure d'écrire ces lignes, les matchs programmés ce vendredi sont :

16h30 : ENCE vs. CPH Flames

20h00 : Heroic vs. NAVI

Du spectacle en vue puisque NAVI jouera son premier match et pourra rencontrer soit ENCE ou CPH Flames ! A suivre très bientôt sur la chaîne FR de 1PVCS



Dans les autres faits divers, Counter-Strike malgré son âge et malgré le nombre de compétition jouée a encore prouvé son instabilité. Ce Major d'Anvers a permis de soulever un nième bug smoke. En effet une fois la smoke lancée sur un rebord, celle-ci ne gêne pas la visibilité de celui qui la dépose tout en lui permettant de restant camouflé. Un avantage non négligeable dont m0nesy de l'équipe G2 a usé (et abusé).





Cependant, celui-ci avait reçu l'accord de l'organisation pour l'utiliser. Comme à chaque fois, les équipes d'un commun accord ont décidé ne plus l'utiliser , PGL Major lui préférant se soustraire au débat.



Valve entre-temps a sorti une mise à jour en urgence.



Pour la suite de ce major, les demi-finales seront à suivre dès ce samedi et la grande finale est prévue à 20h00 ce dimanche. Par ailleurs la finale des red bull flick se jouera ce samedi également !