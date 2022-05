Qu'est ce qu'un Major ?

Les Majors de CS:GO sont considérés comme étant les championnats du monde du jeu Counter-Strike Global Offensive .

Counter-Strike est un jeu multi-joueurs de type FPS où 5 joueurs en affrontent 5 autres sur des cartes prédéfinies et où l'objectif est d'empêcher l'équipe représentant les terroristes de poser et/ou de faire exploser une bombe.



Cette compétition regroupe les meilleures équipes du globe venues s'affronter dans l'espoir de récolter la cagnotte mise en jeu et le titre reconnu de champion du monde .



La série des Majors a été créée en 2013 à l'apparition de la version actuelle de Counter-Strike ( NDLR: La première version de CS a été créée en 2000 et a connu différentes éditions avant de devenir CS:GO ) et quand Valve, l'éditeur du jeu, a décidé de directement sponsoriser ces évènements.



Au total, 16 éditions ont déjà été organisées de par le monde, et la 17e se déroulera à Anvers en Belgique.



© Wikipedia

Les tenants du titre sont les(NAVI), une équipe Russo-Ukrainienne qui a quasi remporté tous les grands tournois CS en 2021.

Fonctionnement

Minors

Dans le fonctionnement actuel, une équipe CS qui souhaite accéder aux majors doit tout d'abord passer par une phase de qualifications dans un tournoi régional (Asie, CEI, Europe et Amérique) appelée "Minors".



De ces Minors, sortent 8 équipes qualifiées qui peuvent alors accéder à la première réelle étape des Majors : La phase New Challengers



Pour le PGL Anvers, les 8 équipes étaient :



© Liquipedia

New Challengers

Il y a 2 moyens d'accéder à cette étape. Soit faire partie des 8 meilleures équipes issues des tournois régionaux (Minors) ou avoir réussi à terminé entre la 9e et la 16e place lors des Majors précédents.

Au total donc, 16 équipes s'affrontent dans cette phase où seules 8 d'entres elles pourront être qualifiées pour l'étape suivante : New Legends



Pour le PGL Anvers, les 8 équipes d'office qualifiées étaient :





© Liquipedia

Cette étape s'est disputée du 9 au 12 Mai derniers et les équipes victorieuses sont :

G2 Esports

Team Vitality

ENCE

Team Spirit

Outsiders

Imperial Esports

Bad News Eagles

Team Liquid

New Legends

Lors de cette phase, les 8 vainqueurs New Challengers affrontent les 8 équipes ayant terminé de la 1ère à la 8ème place lors des Majors précédents.



Pour le PGL Anvers, les 8 équipes déjà qualifiées via les Majors précédents pour cette phase sont donc :



© Liquipedia

Cette étape se dispute au moment d'écrire ces lignes, elle a débuté le 14 Mai et se termine le 17 Ma i.

A l'heure d'écrire ces lignes, 5 équipes se sont déjà qualifiées d'office pour la Champion Stage :

Natus Vincere

Team Spirit

Ninjas in Pyjamas

ENCE

FaZe Clan

Champion Stage

Enfin, une fois la phase New Legends terminée, il reste à élire le champion. Et pour cela, les 8 équipes ayant passé les New Legends s'affrontent dans un arbre à élimination directe.



La répartition des lots est la suivante :

500.000 $ 150.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $

Les équipes ayant terminé de la 9e à la 16e place repartent chacune avec 8.750 $.

Favoris ?

De notre analyse, il apparait évidemment que les NAVI sont bien positionnés. La Team Vitality, si elle se qualifie, est également à prendre au sérieux avec un joueur hors du commun : ZywOo.

Le PGL Anvers

Mais lessont eux aussi très en forme et ont notamment pris un round àet battulors des Legends Stage.

La Belgique a donc l'honneur d'accueillir la 17e édition des Majors sur son territoire.



Cette prouesse, nous la devons à META, une organisation esportive située eu nord du pays qui a réussi à convaincre de se voir confier cette organisation.



La Champion Stage se jouera en présence du public entre les 19 et 22 Mai prochain au Sport Paleis d'Anvers.

Teaser Video

Et les belges ?

Malheureusement, aucune équipe CS belge ne participe à la compétition. Il n'y en a même pas dans les rosters composant les équipes participantes.



Toutefois, il y aura quand même un peu de belgique dans l'âme de la compatition pouisque nous serons représenté par une des présentatrices les plus célèbres sur la scène esportive mondiale : Eefje Sjokz Depoortere.



Sjokz a temporairement délaissé son terrain de prédilection, League of Legends, pour venir assurer l'animation du PGL Anvers.



© PGL

Cocorico tout de même, cette édition du PGL attire les foules. Le 15 Mai dernier, un total simultané de plus d'1 Million de spectateurs assistait aux phase qualificatives.



Ce PGL Anvers se classe déjà 5e des Majors les plus suivis et il poursuit sa progression.

© PGL

Record à battre

En pratique

: Lede 2021 avecspectateurs.

Pour suivre les matchs en français, un Twitch francophone est disponible à l'adresse suivante : https://www.twitch.tv/1pvcs

Il est également possible de se rendre directement sur place pour assister en live aux affrontement et profiter de l'ambiance locale en achetant des tickets sur le site du Sport Paleis.

© Dexerto

Lasera sur place pour couvrir l'évènement et vous relaiera les étapes importantes de cette compétition.

La grande finale est prévue pour ce dimanche 22 Mai à 18h00.



GL&HF à tous ! :)