Suite aux récentes annonces concernant le futur de l'organisation, nous sommes partis à la rencontre de Philippe Bouillon, CEO de LouvardGame, afin qu'il nous explique plus en détail son plan "Bebbanburgh".



Il y a quelques semaines, La DH Esport vous présentait en exclusivité les prochains changements majeurs que la LouvardGame va effectuer dans les mois et années à venir. Afin de clarifier certains points, Philippe Bouillon a accepté de répondre à nos questions.

Bonjour Philippe. Pourrais-tu te présenter à nos lecteurs qui ne te connaitraient pas encore?

Bonjour à tous ! Je m'appelle Philippe Bouillon. J'ai fondé LouvardGame en 2015. C'est un événement esportif qui, au fil des années, est devenu une petite référence dans l'organisation de LANs en Belgique.



En parallèle, je suis devenu le manager esport du Sporting de Charleroi où je gère les esportifs mais également certains événements organisés par le club au niveau des sports électroniques.



Dernièrement, je suis aussi devenu l'administrateur délégué de la SARL Imperium qui regroupe plusieurs sociétés dédiées au sport électronique.



Tu as annoncé récemment toute une panoplie de nouveautés pour le futur proche et lointain de la LouvardGame. Pourrais-tu les résumer dans les grandes lignes ?



Nous allons faire évoluer la LouvardGame. Ce qui ne signifie pas, comme on me l'a beaucoup demandé ces derniers jours, la fin de l'organisation. Au contraire !



Cela va se dérouler en deux phases. La première s'axe autour du plan "Bebbanburgh" qui est censé définir les grandes lignes de LouvardGame pour le futur.

© Benjamin Meulemans

Pour résumé, nous allons davantage nous impliquer dans la compétition en ligne, où nous sommes très peu présent actuellement. Cela va commencer par le report et la tenue de notre circuit CS:GO "NumberOne" en ligne. La LouvardGame 5.2 est évidemment annulée, crise sanitaire oblige.

Pour terminer, les quatre Lans par an que nous organisions jusqu'à présent vont être réduites progressivement jusqu'à n'avoir qu'un seul gros événement majeur en 2022.



La seconde phase est l'ajustement de la saison actuelle en fonction des restrictions sanitaires. Et la prévision de la saison prochaine viendra également.



Qu’est-ce qui t’as poussé à un tel revirement de direction ?

C'est très simple ! Depuis le début de l'aventure, on a eu la tête dans le guidon afin de sans cesse innover et tenter au mieux de répondre aux attentes toujours plus grandes de notre communauté. Aujourd'hui, avec la crise du Covid-19 et l'arrêt forcé de nos activités, on a enfin pu prendre un peu de recul sur le parcours accompli et faire un bilan du paysage esportif en Belgique.

À force de réunions et de brainstormings, on s'est rendu compte que le concept que l'on propose aujourd'hui n'est plus voué à évoluer comme on le souhaiterait. Nos LANs aujourd'hui, en Belgique francophone, sont un peu dans une impasse. Les joueurs français qui viennent aux LouvardGames sont beaucoup plus nombreux que les Belges. Ce manque de renouveau et la baisse d'implication de la communauté esportive belge sont très interpellants pour nous !



Je pense que nous avons atteint un plafond en matière de joueurs, on a beaucoup de mal à dépasser les 300 participants. Pourtant, après plusieurs années et 19 LANs à notre actif, nous sommes connus et reconnus au niveau francophone. On n'arrive pas à s'expliquer pourquoi ce nombre de joueurs n'augmente plus.

L'autre aspect qui nous a poussé à de telles décisions est qu'il est très difficile en Wallonie d'aller toucher de nouveaux sponsors. Je pense que le fait d'être situé entre la France et la Flandre n'est pas à notre avantage. Les sponsors français préfèrent rester dans l'Hexagone et en Belgique, les gros sponsors préfèrent investir en Flandre pour l'esport. Je ne saurais pas l'expliquer mais c'est comme ça !

Cela nous oblige à devoir travailler avec des budgets beaucoup moins importants que la concurrence. On passe généralement en deuxième alors que certains de nos événements sont parfois plus qualitatifs qu'ailleurs...

© Benjamin Meulemans

Ces deux constats nous obligent donc à nous tourner vers le online. Quand on va trouver un sponsor qui ne connait pas le milieu esportif et qu'on lui présente un événement réunissant 300 joueurs dans la même salle, cela a beaucoup moins d'impact qu'une ligue en ligne qui fait 3.000 viewers sur Twitch au total. C'est absurde mais c'est ainsi !

Je pense que cela vient d'une méconnaissance des sponsors et investisseurs pour l'environnement des LANs, ceux-ci comprenant mieux le monde du online avec un nombre de participants défini et une audience claire.

Mais justement, n'est-ce pas le rôle d'une société comme LouvardGame d'expliquer ce concept aux investisseurs?



Oui et non. Globalement, expliquer le sport électronique aux investisseurs n'est pas vraiment notre boulot. Nous, on organise des événements.



Ceci dit, nous sommes tout de même, indirectement, voués à devoir le faire. C'est pour ça qu'il y a cinq ans, quand il existait beaucoup moins d'acteurs sur la scène belge, j'ai fait le tour des médias généralistes belges afin de leur présenter le concept. C'était une première approche qui allait dans ce sens.

D'une manière générale, nous sommes encore en retard au niveau de la compréhension de l'esport par le grand public et les marques étrangères au milieu. Cela rend tout plus difficile pour nous et c'est là que nous devons à chaque fois expliquer et présenter au mieux ce qu'est l'esport et ce que cela peut engendrer de positif pour elles.

Je pense que c'est également le rôle des équipes, des joueurs, des médias d'endosser cette responsabilité ! Par exemple, aujourd'hui, on voit très peu d'équipes belges avec des sponsors. Est-ce qu'elles prennent le temps de faire ce travail auprès des marques? Ou attendent-elles que d'autres le fasse à leur place pour en récolter les fruits? C'est une vraie question que je me pose !

En parlant d'investisseurs, et contrairement à la France, nous ne sommes pas du tout aidé financièrement par l'État, les villes, les communes, ... Regardez la Lyon E-Sport, le Colmar Esport Show, ... en France. Si vous leur retirez leurs aides publiques, c'est tout autre chose ! C'est un autre symptôme de notre retard sur nos voisins français !

© Nicolas Billiaux

Le futur de la LG se jouera probablement en ligne. Tu rentres donc en concurrence directe avec des sociétés comme l’ESL, Proximus, META, … Comment allez-vous gérer cela ?

Oui, il y aura évidemment un peu de concurrence. Maintenant, j'espère que chacun fera preuve d'intelligence et que nous pourrons trouver un compromis afin de ne pas organiser des événements le même jour. Même s'il est certain que l'on risque à un moment de se croiser vu la multiplication des initiatives en ligne.

Ceci dit, nous avons une manière de travailler qui est différente. Puis j'estime que certains acteurs ne sont plus aussi impliqués qu'auparavant, notamment Proximus depuis son arrêt avec l'ESL.

On a une vision assez différente de celle des acteurs du marché actuel. Par exemple, nos événements attirent des joueurs de renommée mondiale, ce qui est moins le cas chez nos concurrents. Nous avons également une vision plus internationale de nos futurs événements en ligne, ce qui permettra de toucher une autre cible que les événements actuels du Benelux.

Cela ne me fait pas peur et nous allons gérer ça comme nous le faisons toujours : on va aller droit au but, toujours dans l'optique de satisfaire nos joueurs ! Nous serons très vigilants à ne pas imposer un choix aux joueurs entre nos compétitions et d'autres organisées en même temps.

Vous allez également empiéter sur les platebandes de ton partenaire flamand : Kayzr.



On fera particulièrement attention à eux, afin de ne pas nuire à ce qu'ils ont mis en place depuis plusieurs années. Il sera évidemment plus facile de communiquer avec eux à ce propos vu notre partenariat actuel. On espère pouvoir partager nos expériences et pourquoi pas continuer à s'entraider dans le futur.



Leur format de tournois est assez simple, on connait les dates et les horaires de chaque match, on sait qu'ils fonctionnent sous forme de saisons pour la Kayzr League et il nous sera donc facile de pouvoir nous intercaler dans le calendrier sans leur porter préjudice.

Le passage au online va-t-il restructurer ton équipe ? Cela demande de nouvelles compétences, comment allez-vous gérez cela en interne ?

L'organisation d'une ligue en ligne est un peu différente, c'est clair ! Il risque donc d'y avoir de nouvelles têtes dans l'équipe afin de répondre aux nouvelles exigences que cela implique. Ce qui est certain, c'est que nous n'aurons aucun départ dans le staff actuel.



© Julien Trips

L'équipe est très motivée par ce nouveau challenge ! Et puis on ne stoppe pas complètement les LANs donc le staff en place aura encore beaucoup de boulot de côté-là !

On le sait, la compétition en ligne, surtout lorsqu’elle est dotée de cashprizes conséquents, amène son lot de tricheurs. Êtes-vous prêts ?



Tu as raison, ce genre de compétition amène son lot de tricheurs. Je dirais néanmoins qu'il n'y a pas vraiment plus de risques que cela arrive en ligne plutôt qu'en LAN. Des tricheurs, il y en a partout, dans tous les jeux. C'est un fléau, comme le dopage dans le sport.

Te dire que nous sommes prêts est impossible car c'est un combat de tous les instants. Pour contrer cela, nous allons travailler avec des services qui sont à la pointe dans ce domaine. Nous serons évidemment très vigilants avec ça. Nous ne sommes à l'abri de rien mais on fera tout notre possible pour limiter cela.

Quelles sont les nouvelles ambitions de la LG à court, moyen et long terme ?

À court terme, c'est l'organisation du "NumberOne" en ligne. Puis on ne désespère pas de pouvoir réorganiser une LouvardGame physique d'ici la fin de l'année ! Tout dépendra des annonces du gouvernement concernant le déconfinement. On espère pouvoir le faire en septembre !

Pour la fin 2020, j'espère pouvoir terminer la saison avec la LouvardGame 5.4 en LAN ainsi que la finale du "NumberOne" comme c'était prévu. Puis commencer à organiser la saison prochaine !



Ce qui est sûr, c'est que nous serons encore présents physiquement en 2021, même si l'on va diminuer nos événements en LAN, nous en organiserons toujours. Cela fait partie de notre ADN !



Pour le futur lointain, on aimerait vraiment se baser sur le concept proposé par l'ESL avec des qualifications en ligne et une phase finale sur scène avec du public. C'est vraiment ce vers quoi je voudrais aller, c'est un vieux rêve ! Pour le moment, je trouve malheureux qu'en Belgique, les gens ne soient pas plus mordus par la passion de l'esport et ne se déplacent pas réellement en tant que spectateurs pour assister aux différents événements organisés. On va tenter d'y remédier !



© Benjamin Meulemans

Il est possible également que nous organisions de temps en temps une LouvardGame fun, afin de rassembler la communauté et passer un chouette moment tous ensemble. Et puis, pourquoi pas sortir de nos frontières également...

On a vu le "flop" de la FRPL que vous aviez reprise, de l’ESL Benelux qui s’essouffle, de FLASHPOINT qui a du mal à décoller, ... Est-ce que cela ne te fais pas peur ? En quoi la LG va-t-elle réussir là où d’autres ont parfois échoué ?



Personnellement, je pense que la "FRPL" est un projet voué à l'échec. On l'a vu par le passé, malgré la reprise de plusieurs équipes différentes, le projet s'est toujours très vite essoufflé. La faute à une communauté francophone parfois extrêmement toxique ! Ce n'est plus dans cette voie là que nous souhaitons nous engager dans le futur.



L'ESL Benelux fait du bon travail. Malheureusement, ils n'ont évidemment pas les mêmes moyens que l'ESL internationale. Ils font comme ils peuvent avec leurs moyens.



Nous nous axerons essentiellement sur les joueurs et le respect de leur pratique. Je suis très proche des joueurs qui participent à mes événements, nous avons donc un côté social plus développé que les organisateurs actuels se basant uniquement sur l'online. J'espère que cela fera la différence !

LouvardGame, à l'instar de FLASHPOINT, n'est pas à l'abri d'un mauvais départ également. Cela arrive, nous apprendrons, nous améliorerons et je suis persuadé qu'à la fin, nous sortirons vainqueurs de ce nouveau challenge.

Quelle conclusion souhaites-tu amener à tout cela?

Tous ces changements ne signifient pas la mort de LouvardGame, loin de là ! Nous allons simplement ajouter de nouveaux éléments à notre offre et nous ouvrir au monde de la compétition en ligne.



La situation actuelle nous a amené à annoncer les modifications futures mais elles étaient devenues nécessaires. Nous foncions droit dans le mur !

Nous restons et resterons nous-mêmes quoi qu'il arrive et je suis persuadé que nous connaitrons le même succès dans le futur.



J'ai hâte de pouvoir mettre tout cela en place et continuer à proposer des événements de qualité à nos joueurs.