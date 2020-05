The Pokémon Company International a annoncé la Pokémon Players Cup. Cet événement sera composé de trois tournois en ligne : un sur le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), un autre sur les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et le dernier sur le jeu vidéo Pokkén Tournament DX.

Ayant été contraint d'annuler tous ses événements physiques de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, The Pokémon Company International (au travers de sa division Play! Pokémon) a dû trouver une alternative à proposer à sa communauté.



C'est aujourd'hui chose faite avec l'annonce d'une future compétition en ligne sur trois titres majeurs de la licence : le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, les jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier et le jeu vidéo Pokkén Tournament DX.

Appelé Pokémon Players Cup, l'événement s'ouvrira à tous les dresseurs ayant atteint la catégorie "Master".



Cette nouvelle compétition se déroulera en plusieurs phases. En juillet, les joueurs éligibles s'affronteront dans leur zone régionale respective au travers d'un arbre à double élimination. Les meilleurs de chaque région et de chaque tournoi se qualifieront pour la phase finale jouée au mois d'août. Cette dernière élira alors les champions de cette Pokémon Players Cup.

Voici le nombre de participants européens qui seront sélectionnés parmi les trois tournois :

Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Online : 4 joueurs + 1 joueur invité

: 4 joueurs + 1 joueur invité Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : 4 joueurs + 1 joueur invité

: 4 joueurs + 1 joueur invité Pokkén Tournament DX : 2 joueurs + 1 joueur invité

© Play! Pokémon

Chacun de ces trois tournois sera doté de quatre allocations de voyage pour un futur championnat international au choix. Les participants au jeu de cartes à collectionner recevront également un étui à cartes et des protège-cartes spéciaux.

Pour le JCC Pokémon et Pokémon Épée/Bouclier, les meilleurs au classement du jeu seront automatiquement invités à participer à la Pokémon Players Cup. Pour Pokkén Tournament DX, vous aurez l'occasion de vous inscrire directement à la compétition via le site Pokemon.com (ces inscriptions ne sont pas encore disponibles).

La compétition sera entièrement diffusée sur les chaînes officielles Twitch et YouTube de Pokémon.