Après plusieurs tournois mineurs et une DreamHack Online ouverte à tous, les joueurs de Fortnite vont enfin avoir la possibilité de participer à une nouvelle compétition d'envergure organisée par Epic Games. Les Fortnite Champion Series reviennent en effet pour une quatrième saison de folie et seront jouées par équipe de trois !



Comme d'habitude, la compétition sera scindée en deux catégories : PC et console/mobile. Trois semaines de qualification seront organisées et ouvertes à tous les joueurs ayant au moins atteint la ligue Champion en Arène. Seuls les meilleurs trios de chaque tournoi qualificatif seront alors autorisés à disputer la grande finale du 29 au 30 octobre 2020.



Mais avant de se plonger dans le grand bain, Epic Games a organisé ce week-end un prélude à ses FNCS afin de mettre en condition réelle ses serveurs et également offrir une sorte de répétition générale à l'ensemble des équipes et joueurs concernés.



Joué sur trois jours et divisé en deux catégories (PC et console/mobile), ce warmup a connu un nouveau succès d'affluence avec plusieurs milliers de participants ! De nombreux joueurs belges étaient bien entendu de la partie et certains d'entre eux ont même brillé en atteignant la phase finale de cet événement !



© Epic Games

Sur PC, un seul Belge a réussi à faire partie des trente-deux trios au départ du dernier jour de la compétition : "Wyzip". Accompagné des Français Theo "Pickiss" Ponsart et Ewen "airknn", notre compatriote a tout d'abord passé le premier jour de ce prélude grâce à une 16ème place (159 points) pour ensuite enchaîner par une quinzième place (144 points), synonyme de qualification en phase finale de ce warmup.

Après les six rencontres qui composaient cette ultime étape, c'est une jolie huitième place qui a tendu les bras à notre compatriote et à ses équipiers !



© Epic Games

Du côté des autres plateformes, le noir-jaune-rouge a été bien représenté également avec pas moins de trois joueurs belges en grande finale ! Les jeunes "Ryzon", "Teyzen" et "MeMe", tous accompagnés de joueurs français dans leur aventure, ont su brillamment passer les différents tours jusqu'à atteindre le top32 de la compétition.

Le dernier jour de compétition et ses six manches auront amené "Teyzen" à la quatrième place finale et "Ryzon" à la cinquième place, juste derrière à seulement 25 petits points. Quant à "MeMe", son parcours s'est terminé à la 23ème place finale, avec autant de points marqués.

© FortniteTracker

Tout cela est évidemment de bon augure avant le commencement des choses sérieuses la semaine prochaine !