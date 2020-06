© The Pokémon Company

La dernier épisode du "Pokémon Present", le format court de The Pokémon Company destiné à annoncer et présenter les futurs titres de la licence, a dévoilé hier soir la sortie prochaine d'un MOBA mobile sur l'univers des Pokémon !

Développé par Tencent Games (Call of Duty : Mobile, Arena of Valor, ...), Pokémon Unite sera un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena ou arène de bataille en ligne multijoueur) dans la lignée de League of Legends ou Dota 2.



Proposant des duels en 5v5 où l'objectif sera de traverser l'arène pour aller détruire le camp adverse, le jeu vous donnera l'occasion d'incarner votre Pokémon préféré et de le faire évoluer au fil de la partie.



Vous devrez donc coopérer avec vos équipiers pour attraper des Pokémon sauvages, monter le niveau de vos Pokémon pour les faire évoluer et vaincre ceux de vos adversaires. Le tout en marquant le plus de points pendant le temps imparti !

Quelques noms de Pokémon ont filtré lors de ce "Pokémon Present" : Pikachu, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, Machoc, Lucario, Mélodelfe, Ronflex, Ectoplasma et Flambusard. Cette liste étant non-exhaustive et devrait être complétée au fil du temps par l'éditeur.

Si la date de sortie officielle n'a pas encore été annoncée, on sait néanmoins que le jeu sera multi-plateformes entre les versions mobiles et Nintendo Switch du jeu !



Dernière bonne nouvelle : le jeu sera gratuit à sa sortie et proposera des microtransactions directement via le jeu.

Si Pokémon Unite arrive à réunir les fans de MOBA et les dresseurs du monde entier, ce titre pourrait se faire une petite place sur la scène esportive, notamment en Asie où les jeux mobiles rencontrent un succès fulgurant !