Pour célébrer la sortie d’Arcane, le nouvelle série Netflix basée sur League of Legends, Riot games lance RiotX Arcane : un événement comprenant de nouveaux éléments et intégrations dans l’ensemble de son écosystème de jeux. Communiqué.

Le développeur et éditeur Riot Games annonce aujourd’hui RiotX Arcane, un événement-expérience d’un mois sur l’ensemble de ses jeux pour célébrer la sortie de sa toute première série animée : Arcane. Les joueurs et les fans auront la chance de découvrir des événements cross-média virtuels et en présentiel à travers le monde, évoluant au fil de la sortie de chaque acte de la série, ainsi que des activations en jeu sur l’intégralité des titres Riot Games. L'événement RiotX Arcane débute aujourd’hui, et promet un Super Weekend d’événements incluant la finale du Mondial de League of Legends et la Première d’Arcane.

“A chaque étape que nous franchissons, que l’on parle de lancer de nouveaux jeux ou étendre les frontières de nos productions esport, nous nous efforçons d’apporter aux joueurs un contenu captivant et stimulant, authentique à l’expérience League of Legends”, explique Nicolo Laurent, CEO de Riot Games. “Aujourd’hui, il y a toujours plus de joueurs sur nos jeux à travers le monde, confirmant notre confiance dans la licence League of Legends, à l’aube d’une nouvelle ère avec la sortie d’Arcane. Ensemble avec les joueurs, nous souhaitons placer le jeu vidéo au centre du divertissement mondial.”

L'écosystème Riot est plus riche que jamais à la veille de la célébration de la sortie d'Arcane. Si au cours de la dernière décennie plus de 600 millions de personnes ont joué à un titre de l’univers League of Legends, c’est pendant le mois d'octobre qu’un record absolu est battu avec plus de 180 millions d'utilisateurs actifs.



Bande-annonce de l’événement RiotX Arcane :

Le coup d’envoi de cette célébration d’un mois sera marqué par. Lase dérouleraet sera diffusée sur lolesports.com, ainsi que sur Youtube et Twitch

Moins de 24h plus tard, la Première internationale de RiotX Arcane fera ses débuts à 1h30 du matin le 7 novembre, diffusée sur les canaux Twitch Riot Games et sur Arcane.com.

Tous les jeux Riot profiteront de nouveaux éléments en jeu et de mises à jour sur le thème d’, se distillant au gré des épisodes. Exemples avec League of Legends & Valorant :

LEAGUE OF LEGENDS

Skins inspirés d'Arcane gratuits pour Jayce, Vi, Caitlyn et Jinx

Mise à jour de présaison 2022 avec nouveaux dragons élémentaires, nouveaux objets et nouvelles runes

Mise à jour d'art et de durabilité de Caitlyn

Modifications de la carte de la Faille de l'invocateur et autres !

VALORANT