La 5ème semaine de match n’a pas pu avoir lieu à cause de problèmes techniques.

Le suspense reste donc entier pour la deuxième partie de ce Spring Split. Sector One n’a pas pu jouer ses deux matchs dont celui tant attendu contre le challenger Timeout Esports. Les équipes se préparent donc pour la 6ème semaine avec ambition pour se qualifier aux play-offs qui regrouperont les 4 meilleures équipes de la ligue.

Le RSCA Esports et Timeout Esports sur le qui-vive

Après cette petite pause forcée, les équipes doivent se remettre en selle, notamment le RSCA Esports et Timeout Esports qui ont deux matchs à assurer cette semaine. Le RSCA Esports affronte le haut du classement - Sector One et Aethra Esports - et s’offre une chance de revenir en force dans la compétition. Après des dernières semaines moyennes et un manque de succès face aux bonnes équipes, le RSCA Esports doit plus que jamais s’affirmer dans cette compétition pour ne pas s’enfoncer vers les abysses du classement. De son côté, Timeout Esports doit affronter les deux dernières équipes de la ligue, les Brussels Guardians et KVM Esports. L’équipe ne devrait donc pas avoir de mal à s’imposer si elle offre un style de jeu aussi pointu qu’à son habitude. Avec deux victoires et un match d’avance, Timeout Esports viendrait égaliser le nombre de victoires de Sector One et accentuer la pression pour la première place.

Cette 6ème semaine s’annonce donc excitante et l’envie de retrouver la Belgian League se fait plus pressante que jamais ! Le RSCA Esports peut-il revenir en force dans la compétition ? Timeout Esports va-t-il affirmer sa domination ? La pression monte et la qualification aux play-offs n’est plus un lointain objectif mais bien une réalité imminente qui doit motiver les équipes à produire le meilleur pour la deuxième partie de la compétition.