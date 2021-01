La saison s’intensifie pour les seize représentants officiels des clubs de football professionnel de division 1 belge. Cette fin janvier ne laisse en effet aucun repos aux joueurs puisque seulement trois petits jours se sont écoulés depuis la dernière journée de championnat !



Cela n'a pas empêché les hommes en forme du moment d'accrocher une nouvelle victoire à leur palmarès. Malheureusement, en bas de classement, le fossé se creuse de plus en plus et semble déjà trop profond pour espérer une place en playoffs pour les équipes concernées.

© Eleven Sports

Les cinq premiers du classement général avant cette cinquième journée (Courtrai, Zulte Waregem, Saint-Trond, le Sporting d'Anderlecht et celui de Charleroi) ont tous remporté leur duel du jour ! Dans la course aux playoffs, seuls Genk et Mouscron ont perdu des plumes aujourd'hui !



Grâce à sa victoire face à Ostende, le Standard de Liège continue sa bonne lancée de ces dernières semaines et se replace dans le top 8 synonyme de playoffs !

En queue de peloton, rien ne va plus pour le Cercle de Bruges, Waasland-Beveren et le Beerschot. Ces trois équipes n'ont toujours pas remporté le moindre point en cinq journées de compétition et semblent déjà loin du reste de la meute.



© Eleven Sports

Si le sort paraît donc déjà être jeté dans les tréfonds du classement, la course aux playoffs est encore plus ouverte que jamais ! Les prochaines journées vont donc s'avérer décisives et tendues, pour le plus grand bonheur des spectateurs neutres.



Rendez-vous donc mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.