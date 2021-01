La Proximus ePro League continue son petit bonhomme de chemin et en est déjà à sa quatrième semaine révolue de compétition ! Contrairement à sa grande soeur, pas question ici de terrains enneigés ou de décisions révisées de la part du VAR.

Les différents représentants des clubs de football de notre championnat s'en sont donc donné à coeur joie cet après-midi et ont même créé, pour certains d'entre eux, quelques surprises de taille !

© Eleven Sports

La première rencontre a déjà annoncé la couleur avec la défaite du Club de Bruges face à Abdullah Waiss du KRC Genk. Une victoire qui permet au Limbourgeois de passer devant son homologue au classement général.

Les deux autres surprises sont à mettre à l'actif des deux hommes en forme de ce début de saison. Elias "ZayroR" Bray de Saint-Trond et Florian "Didista" Van Damme du Sporting de Charleroi, alors tous deux invaincus, se sont fait surprendre respectivement par le Royal Excel Mouscron et le Standard de Liège. Après son mauvais départ, le joueur "Rouche" continue ainsi sa remontée folle en s'adjugeant le derby wallon de cette quatrième journée de championnat.

Ce faux pas de la part des deux leaders a été bien exploité par Courtrai et Zulte Waregem qui, grâce à leur victoire face au Cercle de Bruges (forfait) et le Beerschot, passent en tête du classement général !

On notera également les belles victoires du Sporting d'Anderlecht, de l'Antwerp et du KV Mechelen ainsi que le report du match entre l'OHL et La Gantoise.

© Eleven Sports

Totalement chamboulé après cette journée de championnat, le classement général de la compétition risque encore de connaitre de nombreux changements dans les semaines à venir !



Rendez-vous donc mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.