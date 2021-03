Notre championnat national de FIFA 21, la Proximus ePro League, continue son inexorable marche vers ses playoffs. Plus le temps passe et plus l'étau se resserre autour des ambitions de chacun, chaque rencontre étant désormais de plus en plus disputée.



Les nombreux matchs nuls et autres scores serrés du jour témoignent de ce constat :

Dans le top 8, synonyme de qualification en playoffs, on notera la belle victoire du Sporting de Charleroi face à Ostende ainsi qu'un succès décisif de Courtrai face à Abdullah Waiss du KRC Genk.

Mais c'est surtout le match au sommet entre Saint-Trond (2ème) et le Club de Bruges (4ème) qui a attiré tous les regards. Gonflés à bloc, les deux joueurs vont finir par se neutraliser au terme d'une partie fermée et appliquée. Un match nul qui ne fait les affaires d'aucun des deux, Saint-Trond voyant le Sporting de Charleroi fondre sur lui alors que le "Blauw & Zwart" se voit doubler par Courtrai au classement général !

Dans le bas du tableau de gauche, le Sporting d'Anderlecht retrouve un peu de couleurs. Malgré son match nul face à l'OHL, le "Mauve" réintègre le top 8 provisoire de la compétition. Attention cependant au KV Mechelen et à l'Antwerp qui restent en embuscade juste derrière, avec un match de moins.

Hormis les bonnes opérations du jour de Courtrai et d'Anderlecht, les places restent relativement stables dans le haut du classement.



En revanche, cela se corse pour les joueurs occupant les dernières places. Les espoirs de qualification étant, pour certains, définitivement oubliés, la seule motivation pour eux viendra du fait de tenter de faire honneur à leurs couleurs en amassant un maximum de victoires avant la fin de la phase classique de la compétition.

Rendez-vous désormais mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.