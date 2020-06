La bataille des quarts de finale de la Proximus ePro League sur FIFA20 a fait rage toute la semaine ! De duels indécis en surprises de taille, cette étape de notre championnat national a été spectaculaire et riche en rebondissement pour les spectateurs.



Une marche de plus a été franchie dans notre championnat national de FIFA20. Les quatre quarts de finale ont été joué cette semaine et ont envoyé leurs quatre meilleurs joueurs en demi-finale de la compétition ! Les huit compétiteurs ont donné leur maximum afin de poursuivre leur quête du titre et donner raison à leur club.

© Proximus ePro League / D.R.

Le premier quart de finale a opposé Abdullah Waiss, joueur "amateur" du KRC Genk, au champion de Belgique en titre, Quentin "ShadooW" Vande Wattyne du Standard de Liège. Le jeune Limbourgeois, sorti troisième de la phase classique de la compétition, allait avoir fort à faire face à l'un des meilleurs joueurs de notre pays. Ceci dit, avec la quinzaine de matchs précédemment joués dans le championnat, Abdullah Waiss allait avoir le maigre avantage d'arriver bien échauffé et en étant habitué à la compétition de cette année.

Si l'affiche semblait légèrement à l'avantage du joueur "Rouche" sur papier, la réalité du terrain virtuel en a été autrement. Les deux hommes ont été au coude à coude durant 90 minutes, aucun d'eux n'arrivant à trouver la faille de son adversaire. C'est donc la délicate règle du "but en or" qui a finalement départagé les deux hommes. Et c'est Abdullah Waiss qui va inscrire le but décisif d'une reprise de volée imparable, stoppant net son adversaire dans sa course au doublé !



Le champion de Belgique de la saison passée ne pourra pas défendre son titre cette année et s'arrête donc en quart de finale !



Le lendemain, c'est Anthony "Rego" Rocchetti de l'Excel Mouscron qui allait se dresser devant le deuxième représentant (amateur) du Standard de Liège : Timour "Sheva" Warrimont. Après la défaite de son équipier le jour précédent, le jeune Standardman portait les espoirs de tout un club sur ses épaules ! Qualifié en play-offs grâce à sa deuxième place lors de la phase classique, le représentant des "Rouches" était en confiance et pouvait créer la surprise face au joueur professionnel des "Hurlus".

Malheureusement, les choses ne se sont pas aussi bien passées qu'il ne l'aurait souhaité puisque "Sheva" va subir le rouleau compresseur mouscronnois en première mi-temps et rentrer au vestiaire avec un déficit de trois goals à rattraper !



Fort mentalement, le Standardman va réussir le petit exploit de revenir au score en plantant trois buts à son adversaire en seulement quelques minutes de jeu. C'est alors que "Rego" va à nouveau élever son niveau de jeu et anéantir tout suspense en marquant deux goals supplémentaires, éliminant ainsi le Standard de Liège de la compétition !

Le troisième quart de finale était peut-être le moins prometteur sur papier. Opposant le champion de la phase classique, Elias "ZayroR" Bray (Saint-Trond amateur) à Manse Bogaerts de Courtrai, on pouvait s'attendre à un match fermé et plein de tension pour deux joueurs ayant la possibilité de porter haut les couleurs de leur club dans la compétition.

La première mi-temps aura été vierge jusqu'à ses toutes dernières secondes, là où le Coutraisien a réussi à planter sa première fleur dans les buts adverses. Ce moment du match est toujours le plus délicat pour encaisser et a obligé "ZayroR" à rentrer au vestiaire avec un but en sa défaveur.

Le jeune Trudonnaire ne comptait pas en rester là et à force de persévérance, ce dernier va finalement réussir à égaliser à la 75ème minute. Malheureusement pour lui, le représentant de Saint-Trond va une nouvelle fois encaisser dans les dernières secondes lors de l'épreuve du but en or et ainsi être éliminé de cette ePro League. Notons que ce match sera l'unique défaite du joueur dans la compétition !



Le dernier quart de finale a vu le jeune carolo Matthias "MatthaX" Rousselet se dresser face au finaliste malheureux de la saison passée, l'Anderlechtois Zakaria "EmperatooR" Bentato. Le représentant des "Zèbres" a prouvé sa bonne forme tout au long de la saison et se présentait en tant que favori face à son adversaire.

Il n'aura fallu qu'une vingtaine de minutes au Sporting de Charleroi pour ouvrir la marque et ainsi mettre un peu de folie dans le match. Un deuxième but, juste avant la mi-temps, va permettre au joueur carolo de faire un break de manière sereine, tout le contraire de son adversaire du jour. L'Anderlechtois avait désormais 45 minutes pour inverser la tendance s'il voulait participer à sa deuxième finale consécutive.

Deux autres goals viendront sceller le sort du joueur "Mauve", malgré deux buts inscrits. Une victoire 4 à 2 qui envoie donc "MatthaX" en demi-finale de la compétition pour sa première participation. Ses nombreux tournois et son hyperactivité sur la scène belge ont manifestement fini par porter leurs fruits.

Place désormais aux demi-finales de cette saison ! Celles-ci se joueront le samedi 20 juin 2020 dès 19h00 et seront retransmises en intégralité sur la chaîne Twitch de Proximus Esport.

Voici le programme complet de ces demi-finales :

© Proximus ePro League

Les rencontres se joueront en aller/retour et offriront plus d'amplitude aux joueurs. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous !