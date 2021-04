La phase classique de la Proximus ePro League touche à sa fin après seize semaines de compétition intense et indécise. Si la tête du classement est d'ores et déjà assurée de disputer les playoffs, et ce, depuis plusieurs journées, la bataille fait rage pour les derniers accessits.



Des cadors de notre championnat, comme l'Antwerp, le Club de Bruges ou encore le Sporting d'Anderlecht n'étaient toujours pas assurés, avant ce mercredi, de décrocher le précieux sésame vers la suite du championnat. Cette seizième joute pouvait donc se montrer décisive pour ces équipes.

© Eleven Sports

Le "topper", premier duel de la journée, ne va faire les affaires d'aucun des deux clubs puisque les "Blauw en Zwart" et les Mauves vont se quitter dos à dos. Malheureusement insuffisant pour se donner de l'air dans la course aux playoffs !

Dans les autres rencontres de haut de tableau, on notera la défaite de Zulte Waregem, longtemps leader du championnat, face au KV Mechelen ! Cette défaite permet à Saint-Trond, après une éclatante victoire face à Genk, de creuser le trou en tête du classement. Derrière, le Sporting de Charleroi et Courtrai ont empilé les buts face à leur adversaire du jour, confortant ainsi leur bonne forme actuelle.

De son côté, le Standard de Liège, malgré son surprenant match nul face au modeste KAS Eupen, en a profité pour valider son ticket pour la suite de la compétition !

Tout en bas du classement général, le KV Ostende a enfin marqué son premier point de la saison en Proximus ePro League ! Un match nul face au Beerschot qui récompense l'abnégation démontrée par le Côtier Douwe "BMB_Kylie" Dierendonck.

© Eleven Sports

Si le top 5 est désormais assuré de continuer l'aventure cette saison, la prochaine journée sera décisive pour les équipes encore en lice pour une place en playoffs. La tension risque donc d'être maximale mercredi prochain où un des favoris de début de saison pourrait bien passer à la trappe et terminer hors du top 8 !

Rendez-vous donc la semaine prochaine, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.