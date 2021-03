Les journées se suivent et ne se ressemblent plus en Proximus ePro League ! Après plusieurs semaines d'affrontement entre des équipes du haut de tableau et d'autres moins bien loties, tous les favoris ont eu droit aujourd'hui à un match de prestige face à un adversaire direct (ou presque).



Plusieurs rencontres au sommet ont donc animé ce mercredi après-midi avec notamment le choc entre Zulte Waregem (1er) et le Club de Bruges (4ème), mais également l'Antwerp (6ème) face à Courtrai (7ème) et le Sporting de Charleroi (3ème) face à Saint-Trond (2ème).



Malheureusement, deux matchs ont à nouveau dû être reportés cette semaine : La Gantoise-Ostende et Mouscron-Standard.



© Eleven Sports

Cette douzième journée de championnat a donc débuté sur les chapeaux de roues en opposant le premier du classement général, Geoffrey Meghoe (Zulte Waregem) à Quentin Silini (Club de Bruges), quatrième avant cet après-midi.



Le joueur Blauw en Zwart, après avoir mené durant septante minutes, a finalement vu le leader de la compétition revenir au score. Un résultat de un partout qui ne fait évidemment pas les affaires de Zulte au classement.

Ce match nul pouvait donc logiquement profiter aux poursuivants des deux hommes et c'est ce qu'ont bien compris Elias "Zayror" Bray (Saint-Trond) et Manse Bogaerts (Courtrai). Opposés tous deux à des concurrents directs pour une place en playoffs, les deux joueurs ont su prendre le meilleur sur leur adversaire respectif et ainsi reprendre deux précieux points au leader.

Malheureusement, le KRC Genk et le Sporting d'Anderlecht n'auront su faire mieux qu'un match nul et n'ont donc pas profité du faux pas de Zulte Waregem.

La mauvaise opération du jour a été réalisée par Florian "Didista" Van Damme (Sporting de Charleroi) et Alexander Zimet (Antwerp) avec des revers face à Saint-Trond et Courtrai.

© Eleven Sports

Du côté du classement général, l'écart se resserre en tête du tableau de gauche. Courtrai grimpe d'une petite place et le Standard de Liège, en cas de victoire la semaine prochaine dans son match de rattrapage face à Mouscron, pourrait repasser devant le Club de Bruges !

Rendez-vous mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.