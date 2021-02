Suite de la Proximus ePro League ce mercredi avec la onzième journée de championnat. L'étau se resserre dans la partie gauche du classement général et chaque point est désormais crucial pour la course aux playoffs !

Alors que Zulte Waregem et Saint-Trond semblent intouchables en haut de tableau, les sept poursuivants se tenaient, avant aujourd'hui, à seulement trois petits points derrière, soit à une victoire d'écart. Sept clubs pour six tickets restants, la lutte s'annonçait acharnée cet après-midi !

© Eleven Sports

Aucune surprise n'a eu lieu ce mercredi concernant les clubs de haut de tableau, tous ayant rapporté les trois points à la maison. On notera tout de même le carton du KV Mechelen face à Ostende et du Sporting de Charleroi face à Genk, ce dernier faisant pourtant partie des favoris en début de saison !

En revanche, la Gantoise, Waasland-Beveren, Eupen et l'OHL s'enfoncent un peu plus en bas de classement. La fracture se fait ainsi de plus en plus nette entre les deux parties de tableau.

Cette onzième journée a été clôturée par le Classico entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht. Zakaria Bentato, le représentant des "Mauves", semble très inconstant ces dernières semaines et avait donc là une belle occasion de marquer les esprits et ramener un peu de positif au Lotto Park.



De son côté, Quentin "ShadooW" Vande Wattyne comptait bien mettre à profit ce duel pour se relancer après la défaite de la semaine dernière face au leader Geoffrey Meghoe.

Au terme d'un match disputé mais bien maîtrisé par les "Rouches", c'est en bord de Meuse que la victoire va finir par tomber. Le Sporting d'Anderlecht subit une double peine puisque cette défaite le fait temporairement sortir du top 8 qualificatif pour les playoffs.

© Eleven Sports

Le Royal Antwerp réalise donc la bonne opération de la semaine en profitant des faux pas de Genk, d'Anderlecht et de Courtrai, se hissant ainsi à la sixième place provisoire. On l'a dit, le RSCA sort du top 8 et est désormais sous la menace du KV Mechelen et de l'Excel Mouscron avec son match de retard.

Rendez-vous mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.