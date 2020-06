La troisième et dernière journée de la phase de poules des play-offs de la Proximus ePro League s'est poursuivie ce mercredi. Zulte Waregem (amateur) recevait l'Excel Mouscron alors que le Sporting de Charleroi (amateur) s'attaquait au Standard de Liège.



Après le groupe A ce lundi, c'était au tour du groupe B d'envoyer ses deux meilleurs joueurs en quart de finale. Si l'aventure était mathématiquement terminée pour Florian "Didista" Vandamme (Sporting de Charleroi amateur), le jeune "Zèbre" avait à coeur de terminer son championnat en beauté face à Quentin “ShadooW” Van De Wattyne (Standard de Liège).

L'autre match de la soirée opposait Geoffrey “Blakerevenge” Meghoe (Zulte Waregem amateur) à Anthony “REGO” Rochetti (Excel Mouscron), le vainqueur s'assurant une place en quarts.

Voici les résultats de la dernière journée du groupe B :



© Proximus

Le match décisif entre Zulte Waregem et Mouscron a tourné à l'avantage du joueur professionnel de l'Excel. Nous retrouverons donc ce dernier en quart de finale de cette Proximus ePro League.

L'autre rencontre, sorte de classico wallon, s'est terminé par un match nul ! Un point qui permet tout de même à Quentin “ShadooW” Van De Wattyne de continuer son parcours et ainsi tenter de défendre son titre le plus longtemps possible. Notons que le Standard de Liège a ses deux joueurs qualifiés pour les quarts de finale !



Voici le classement final du groupe B :

© Proximus

Place désormais au groupe C ce vendredi, où tout reste encore possible entre trois hommes. Elias "ZayroR" Bray (Saint-Trond amateur) affrontera Robin “Mr-Robz” Sleeuwagen (La Gantoise) alors que Matthias “Matthax” Rousselet (Sporting de Charleroi) jouera sa qualification face à Nicolas “Nycom” Persoons (Zulte Waregem).

Rendez-vous donc ce vendredi dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Proximus Esport pour suivre les deux matchs en intégralité.