Après deux semaines d'absence, la Proximus ePro League faisait son grand retour cet après-midi pour le plus grand bonheur des fans de la compétition !



S'étant observés durant deux journées de championnat, les seize clubs engagés (le match entre le KAS Eupen et le Sporting d'Anderlecht ayant été reporté pour cause de maladie du côté des Pandas) comptaient bien débuter la nouvelle année avec une victoire de plus au compteur.

© Eleven Sports

Cette troisième journée de ePro League aura surtout permis à l'Excel Mouscron, à l'Antwerp et au Standard de Liège de fêter leur première victoire de la saison ! Les trois équipes ont en effet eu du mal à démarrer leur championnat et cette trêve semble leur avoir fait le plus grand bien ! C'est de bon augure pour la suite, surtout pour l'ancien champion de Belgique Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard de Liège) et le Mouscronnois Anthony "Rego" Rocchetti (RE Mouscron), vice-champion en titre !

Le Sporting d'Anderlecht ayant vu son match être reporté à une date ultérieure, les autres équipes en tête du classement général provisoire avant cette journée ont donc flairé là une belle opportunité de creuser temporairement l'écart avec le reste du peloton. C'est ce qu'ont d'ailleurs fait Saint-Trond et le Sporting de Charleroi en continuant leur série d'invincibilité. Des victoires respectives face à l'OHL et le KV Mechelen qui permettent aux deux joueurs de faire désormais la course seuls en tête.

Mais la bonne opération du week-end est à mettre à l'actif du Club de Bruges qui, grâce à sa victoire 3 à 1 face au Beerschot, continue son bonhomme de chemin et remonte sur le podium de la compétition !

Malheureusement, en bas de classement, on retrouve toujours le Cercle de Bruges, le Beerschot et Ostende. Les trois clubs n'ont toujours pas ouvert leur compteur de points cette saison et semblent petit à petit dire adieu aux huit places qualificatives pour les playoffs.

© Eleven Sports

La prochaine journée de championnat pourrait voir la remontée des favoris aux playoffs et la confirmation de la bonne forme de certaines autres équipes. Tout reste ouvert et bien malin est celui qui saura prédire les huit clubs qui accèderont à l'ultime phase de la compétition !

Rendez-vous donc mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.