Le groupe C de la Proximus ePro League a connu ses premières rencontres hier soir. Un duel entre le représentant amateur de Saint-Trond et le joueur professionnel du Sporting de Charleroi ainsi qu'une confrontation entre les représentants officiels de Zulte Waregem et La Gantoise ont animé cette première journée de compétition.



Le dénouement de la première journée du groupe A et B étant connu, il était temps de faire place au troisième groupe de la compétition. Le vainqueur de la phase classique, Elias "ZayroR" Bray (Saint-Trond amateur), allait affronter l'homme en forme du Sporting de Charleroi : Matthias “Matthax” Rousselet.

L'autre rencontre de la journée a opposé Nicolas "Nycom" Persoons (Zulte Waregem) à Robin “Mr-Robz” Sleeuwagen (La Gantoise) dans un duel au dénouement indécis.

Voici les résultats de la première journée du groupe C :



© Proximus

Le premier match a été âprement disputé par les deux joueurs et c'est le Trudonaire Elias "ZayroR" Bray qui va finir par créer la sensation de la journée en venant à bout du jeune Zèbre. Une victoire 1 à 0 qui va lui offrir la première place provisoire du groupe.

Dans l'autre rencontre opposant deux joueurs professionnels des clubs, c'est un match nul spectaculaire qui a lancé Nicolas "Nycom" Persoons et Robin “Mr-Robz” Sleeuwagen dans la compétition. Quatre buts qui annoncent du spectacle pour le futur de ce groupe C !

Voici le classement général provisoire du groupe C :

© Proximus

La prochaine journée de compétition se jouera le dimanche 31 mai et opposera Laurens “Laurientes” Geenens (FC Bruges amateur) à Alexander “Zimet105” Zimet (Royal Antwerp) ainsi que Zakaria “Emperatoor” Bentato (Sporting d'Anderlecht) à Manse “manse01” Bogaerts (KV Courtai).

Rendez-vous donc ce dimanche dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Proximus Esport pour suivre les deux matchs en intégralité.