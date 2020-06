Le groupe D a clôturé en beauté cette deuxième journée de play-offs de la Proximus ePro League. Treize buts ont été inscrits lors des deux rencontres d'hier soir opposant le FC Bruges (amateur) au Sporting d'Anderlecht et l'Antwerp à Courtrai.

Les joueurs présents dans ce quatrième groupe ont décidément du mal à se départager. Après deux matchs nuls la semaine passée, c'est une nouvelle égalité et une victoire sur le fil qui ont animé cette fin de semaine.

Deux rencontres étaient au programme de ce dimanche : Laurens “Laurientes” Geenens (FC Bruges amateur) face à Zakaria “Emperatoor” Bentato (Sporting d'Anderlecht) ainsi qu'Alexander “Zimet105” Zimet (Royal Antwerp) face à Manse “manse01” Bogaerts (KV Courtai).

Voici les résultats de la deuxième journée du groupe D :



Les quatre joueurs étant à égalité au classement général avant ces deux rencontres, chaque match s'annonçait tendu et indécis.



Ce fût le cas lors de la première rencontre entre Laurens “Laurientes” Geenens (FC Bruges amateur) face à Zakaria “Emperatoor” Bentato (Sporting d'Anderlecht). Le Brugeois, malgré une belle remontada jusqu'à la toute dernière minute, va finalement s'incliner et offrir la tête du groupe à l'Anderlechtois. Ce dernier a pu ainsi fêter son anniversaire de la plus belle des manières !

Dans l'autre rencontre, les deux joueurs n'ont pas su se départager, se rendant coup pour coup pendant la dernière demi-heure. Un match nul qui ne fait pas les affaires des deux hommes, ceux-ci perdant de précieux points au classement provisoire que voici :

La troisième journée de compétition débutera ce lundi 8 juin et opposera Abdullah Waiss (KRC Genk amateur) à Miran Salim (KV Mechelen) ainsi que Timour "Sheva" Warrimont (Standard de Liège amateur) à Julian "JulianBerg1203" van den Berg (FC Bruges). Comptabilisant chacun une victoire et une défaite jusqu'à présent, cette nouvelle journée de play-offs sera très importante pour la course à la victoire.



Rendez-vous donc ce lundi dès 19h00 sur la chaîne Twitch de Proximus Esport pour suivre les deux matchs en intégralité.