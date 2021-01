Le mois de janvier continue sa folle cavalcade pour les seize clubs engagés en Proximus ePro League. Les joueurs ont en effet disputé hier leur troisième journée de championnat en un peu plus d'une semaine !



Sacré programme pour les compétiteurs et la fatigue semble prendre le pas chez certains d'entre eux. Ce n'est en tout cas pas le cas de Zulte Waregem et de son représentant, Geoffrey Meghoe, qui font désormais la course seuls en tête après le match nul concédé par son précédent concurrent, le KV Kortrijk.

© Eleven Sports

Le premier duel de la soirée a opposé deux géants de notre football belge, le Club de Bruges au Standard de Liège. Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (Standard) va, sans s'en rendre compte, réaliser une nouvelle fois une des bonnes opérations de la journée en venant à bout de son adversaire brugeois. La performance est d'autant plus remarquable que le Standarman a été mené 2 à 3 jusqu'à la 85ème minute !

L'autre bon coup est venu du joueur de Saint-Trond, Elias "Zayror" Bray, qui est venu à bout dans les toutes dernières secondes du Cercle de Bruges.

Enfin, l'Antwerp, grâce à sa large victoire sur Waasland-Beveren, conforte sa position dans le top 8.



En revanche, les autres équipes du haut de tableau (Courtrai, le Sporting d'Anderlecht et le Sporting de Charleroi) ont connu un nouveau coup d'arrêt dans leur course au podium provisoire en ne faisant mieux qu'un match nul.

En bas de classement, le calvaire continue malheureusement pour Ostende, le Cercle de Bruges et le Beerschot qui n'ont toujours pas cumulé le moindre point cette saison !

© Eleven Sports

Même si les tickets menant aux futurs playoffs de cette Proximus ePro League semblent tout doucement tendre les bras à certaines équipes, tout reste encore possible pour la majorité des clubs. La succession des matchs et la rivalité grandissante entre les compétiteurs nous promettent encore de belles choses dans les semaines à venir !

Rendez-vous donc mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.