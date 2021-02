Cette neuvième journée de championnat a offert du spectacle aux nombreux supporters des clubs de football de première division belge engagés en Proximus ePro League.



Plusieurs chocs étaient annoncés dont le Sporting de Charleroi face au FC Bruges, le Standard de Liège face à l'Antwerp et le match au sommet entre Zulte Waregem et Saint-Trond.



© Eleven Sports

Entrons directement dans le vif du sujet avec le match des élites entre Zulte Waregem et Saint-Trond. Les deux clubs se talonnent depuis plusieurs journées, sans parvenir à prendre un réel avantage l'un sur l'autre. C'est aujourd'hui révolu puisque ce duel a enfin permis de déterminer qui des deux compétiteurs méritait la première place du classement général provisoire.

Au terme d'un match à sens unique, c'est finalement Geoffrey Meghoe, de Zulte Waregem, qui s'est s'imposé 3 à 0 et a ainsi pu assoir sa supériorité sur son dauphin. Le "Canari" fait la mauvaise opération du week-end puisque ses poursuivants directs, Charleroi (5-0 face à Bruges) et le Standard (4-0 face à l'Antwerp), vont tous les deux empocher trois nouveaux points et ainsi recoller au classement !

On notera aussi la victoire sur le fil de Genk, 4-3 face au malheureux Ostendais, le match nul du Sporting d'Anderlecht qui ne réintègre toujours pas le top 8 et le bon point pris par l'OHL face à Courtrai.

© Eleven Sports

Alors que Zulte Waregem s'envole en tête de classement, juste devant Saint-Trond, les places restantes pour les playoffs se resserrent plus que jamais avec six équipes en trois petits points seulement ! Le Sporting d'Anderlecht, l'Excel Mouscron et l'OHL restent en embuscade à une victoire de ce fameux top 8 !

Rendez-vous mercredi ou samedi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.