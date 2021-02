Après un mois de janvier d'une intensité rare, la Proximus ePro League a repris son rythme de croisière ce mercredi avec neuf nouvelles rencontres (plus un match de rattrapage entre le KV Mechelen et Genk).

Plusieurs chocs au sommet, dont Genk contre Anderlecht ou encore le Sporting de Charleroi face au leader, Zulte Waregem, ont animé cette nouvelle journée de compétition dont voici les résultats :

© Eleven Sports

Le Standard de Liège, pourtant en confiance après avoir remporté le Topper la semaine passée face au Club de Bruges, s'est fait surprendre par l'OHL en match d'ouverture et permet ainsi à son adversaire du jour de remonter à sa hauteur au classement général !

On notera également le match spectaculaire entre La Gantoise et Eupen. Les "Pandas" ont su faire preuve d'un réalisme proche de l'indécence en plantant quatre buts en autant de tirs cadrés !

Genk et le Sporting d'Anderlecht, représentés par des joueurs d'expérience et généralement très performants en ePro League, se sont quittés sur un partage logique à l'issue d'un match fermé et sans réelles autres occasions que les deux buts inscrits.

Dans le reste du tableau, on pourra noter la première victoire du Cercle de Bruges dans la compétition, la courte défaite des "Zèbres" face à Zulte Waregem ainsi que le carton 7 à 0 de Saint-Trond face à Ostende !



© Eleven Sports

Le podium du classement provisoire de la phase classique ne change donc pas cette semaine, avec Zulte Waregem toujours en tête, talonné de près par Saint-Trond et Courtrai. En revanche, tout est plus ouvert que jamais dans le reste du top 8 et la course aux playoffs risque de se montrer de plus en plus palpitante au fil des semaines.



Rendez-vous donc mercredi prochain, dès 13h00, sur les antennes d'Eleven Sports ou sur la chaîne YouTube de l'événement pour suivre la suite de cette Proximus ePro League.