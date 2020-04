Après avoir dû annuler les prochains championnats du monde sur Rocket League, l'éditeur du jeu ne comptait pas en rester là et a annoncé la création d'une nouvelle compétition en ligne.



La neuvième saison des Rocket League Championship Series (RLCS) à peine terminée, Psyonix n'a pas tardé à réagir à l'annulation de ses championnats du monde en annonçant l'arrivée d'un nouveau tournoi officiel sur son titre phare. Jouées exclusivement en ligne, ces Rocket League Spring Series opposeront les meilleures équipes du monde à des trios sortis de qualifications ouvertes à tous.

© Psyonix

Cette nouvelle compétition sera divisée en quatre zones géographiques : Europe, Amérique du Nord, Océanie et Amérique du Sud. Chaque tournoi se déroulera sur deux jours et proposera un cashprize de 125.000$ pour l'Europe et l'Amérique du Nord et de 50.000$ pour les deux autres zones concernées.

Huit équipes seront au départ de chaque tournoi, dont les quatre meilleures équipes de la saison 9 des RLCS. En Europe, on peut donc s'attendre à retrouver Dignitas, Renault Vitality, le FC Barcelone et mousesports. Les quatre autres places seront distribuées aux vainqueurs des qualifications jouées un peu avant le début du tournoi principal.

Ces Rocket League Spring Series consisteront en un arbre à double élimination, en BO5 jusqu'aux finales jouées, elles, en BO7. Chaque match sera bien entendu retransmis sur la chaine Twitch de Rocket League, les qualifications seront quant à elles diffusées directement sur la chaîne des participants qui le souhaitent.



© Psyonix

Voici les dates clés à retenir pour la zone Europe :

Qualification : du 5 au 6 mai 2020

Tournoi : du 9 au 10 mai 2020

Les inscriptions pour les qualifications sont ouvertes à tous et déjà disponibles à cette adresse.