Pour la dixième saison de son circuit professionnel, et après quelques déboires rencontrés pendant l'intersaison, Psyonix vient d'annoncer la refonte complète de son écosystème compétitif !

C'est une petite révolution que s'apprête à découvrir la communauté Rocket League. Psyonix a, en effet, totalement repensé le format de ses Rocket League Championship Series (RLCS) afin de lui donner un sacré coup de jeune.



L'ancien format, ne collant plus tout à fait aux normes de l'esport moderne et ne répondant plus aux attentes de certaines structures, aura néanmoins fait les beaux jours de la compétition depuis 2016.



Durant l'intersaison, Psyonix a été interpellé, au travers d'une lettre ouverte, par différentes structures les accusant de ne pas communiquer efficacement envers les acteurs du circuit et de les mettre en difficulté financière par certains aspects du précédent format, notamment en réservant la place dans la compétition aux joueurs et non aux structures !

Bonne nouvelle, les choses semblent aujourd'hui apaisées avec la présentation des différentes nouveautés pour la saison à venir.

Le premier changement majeur est l'augmentation du cashprize total. Plus de 4.500.000$ seront mis en jeu tout au long de la saison, toutes régions confondues. Ce montant pharaonique devrait attirer toutes les convoitises et assurer un taux de participation record à la compétition.

Afin de toucher un maximum de joueurs, Psyonix a également revu le format de son circuit ! Exit les différentes divisions fermées (RLCS et RLRS) et dites bonjour à un nouveau circuit global "ouvert à tous".

© Psyonix

Les RLCS se joueront désormais sur une saison divisée en trois Splits : Automne, Hiver et Printemps. Chacun d'eux durera environ trois mois et proposera trois événements régionaux pour l'Amérique du Nord et l'Europe.



La grande nouveauté offerte par ce changement est l'apparition de qualifications ouvertes pour ces différents tournois ! Chaque équipe possèdera donc la chance théorique de participer à une manche du circuit des Rocket League Championship Series !

Chaque Split aura son propre format : 32 équipes en automne, 24 en hiver et 20 au printemps. Chacun d'eux se terminera par un "Major", point d'orgue de chaque partie de saison. Ces derniers seront dotés d'un cashprize de 250.000$, alors que chaque étape distribuera 100.000$ aux participants.

Les équipes engagées remporteront des points lors de chaque tournoi afin de créer un classement global qui servira à envoyer les meilleures au Championnat du monde. Ce dernier aura lieu à la fin des trois Splits et réunira les seize meilleures équipes du monde (six nord-américaines, six européennes, deux océaniennes et deux sud-américaines) autour d'un prix d'un million de dollars !



© Psyonix

Cette dixième saison débutera le 1er août prochain par son Split automnale. Les équipes ayant disputé la saison 9 seront automatiquement qualifiées pour les trois tournois qui composeront ce Split, celles évoluant en RLRS seront propulsées au troisième jour des qualifications ouvertes.



La dernière nouveauté, et non des moindres, est l'apparition d'un nouveau circuit de tournois hebdomadaires. Appelé "The Grid", il comptera neuf tournois par Split et offrira 10.000$ par région lors de chacun d'eux. Un classement général sera établi au terme des neuf tournois et enverra la meilleure équipe dans le Major du Split concerné.



Un système de relégation sera mis en place afin de garder les dix meilleures équipes de tournoi en tournoi et d'obliger les six moins bonnes à batailler ferme afin de conserver leur place.

© Psyonix

Bien évidemment, l'ensemble du circuit sera joué entièrement en ligne à cause des restrictions sanitaires, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour les qualifications pour le premier tournoi du Split automnale. Ne trainez donc pas et foncez vite vous inscrire en suivant ce lien !