Calendrier de l’évènement

La PUBG Nation CUP (PNC) 2022 est de retour après deux ans d’interruption et se déroulera du 16 au 19 juin à Bangkok au TRUE ICON Hall du centre commercial ICONSIAM. Les matchs commenceront chaque jour à 13 h CEST (heure de Bruxelles).

gratuitement

Bande annonce vidéo

Ce tournoi est le premier événementà se tenir en direct et en présence d’un public depuis le PUBG GLOBAL Championship de novembre 2019.Pour fêter cet événement, KRAFTON distribuerades billets sur place. Le TRUE ICON Hall peut accueillir jusqu'à 1200 spectateurs et les billets seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Structure de l’évènement

La PNC 2022 rassemblera 64 joueurs venant de 16 pays, répartis selon 4 régions :

l'Europe (Royaume-Uni, Finlande, Allemagne, Turquie),

l’Amérique (États-Unis, Canada, Brésil, Argentine),

l'Asie-Pacifique (Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Australie)

l'Asie (Corée, Chine, Japon, Taipei chinois)

L'Europe sera représentée par quatre équipes, chacune comptant dans leurs rangs des joueurs professionnels de haut niveau tels que le britannique Fexx (FaZe Clan), le finlandais mxey (Team Liquid), l’allemand Myca (Thunder) et le turc Smash (BBL Esports).



Le PNC suivra la "règle des points" qui mélange points d'élimination et points de classement. Il y aura cinq matchs par jour, soit un total de 20 matches joués sur les cartes Erangel et Miramar. L'équipe qui aura accumulé le plus de points après 20 matchs sera couronnée championne du PNC 2022.

Récompenses

500 000$ seront mis en jeu et répartis entre les 3 meilleures équipes de la compétition :

1ère place : 100 000$

2ème place : 58 000$

3ème place : 50 000$

Pick’em challenge

Le Pick'em challenge est de retour pour la PNC 2022 et les spectateurs auront la possibilité de pronostiquer l'équipe gagnante. Les coupons de vote utilisés pour sélectionner un gagnant peuvent être obtenus en achetant des skins et des objets PNC 2022 dans le jeu. 30% des ventes nettes seront reversées à la cagnotte globale et distribuées aux équipes participantes.

Diffusion de l’évènement

Retrouvez toute l'action du PNC 2022 sur les chaînes Twitch, YouTube et Facebook de PUBG: BATTLEGROUNDS.

Plus d’informations sur PUBG Esports sont disponibles sur pubgesports.com et sur les réseaux sociaux officiels : YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch et TikTok.