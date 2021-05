C'est le 29 mai prochain que Nintendo lancera officiellement ce nouveau circuit compétitif destiné aux joueurs du Benelux exclusivement. Ce tournoi enitèrement gratuit, aura lieu en 4 étapes et se terminera par le "Seasonal Circuit" au printemps 2022.





On le sait, Nintendo et l'esport ne font pas toujours bon ménage. On se souviendra tous de l'histoire "The Big house", un des plus gros organisateurs de tournoi aux états unis, qui s'était vu tout simplement interdire d'organisation de son tournoi "Super Smash Bros. Melee." par Nintendo.

En cause, l'utilisation d'émulateurs qui auraient permis à n'importe qui de jouer en ligne, ce qui n'avait pas trop plus à Nintendo qui avait avancé l'argument de copies illégales.

Mais visiblement, Nintendo a bien compris l'intétêret l'esport et c'est bien plus proche de chez nous qu'une compétition officielle a été annoncée la semaine passée.



Cette compétition se déroulera en 4 "Cup" qui seront étalées tout au long de l'année :



Spring Cup : dès ce 29 mai 2021 à 19h00

Summer Cup : juillet 2021

Autumn Cup : octobre 2021

Winter Cup : janvier 2022

À chaque manche, les points des 20 meilleurs joueurs seront pris en compte et à la fin de ces 4 manches individuelles c'est le top 12 qui se disputera pour une dernière finale lors du "Seasonal Circuit".



Des lots sont évidemment présents et pour cette "Spring Cup", le gagnant pourra repartir avec un LEGO ® Nintendo Entertainment System ™ ! Ce set LEGO permet de construire une console NES en briques avec des détails très réalistes !





© Nintendo

Si vous ne vous sentez pas à la hauteur de finir dans le haut du panier, vous pouvez aussi tenter de gagner des lots via Twitter. En partageant vos meilleurs moments de courses avec le mot-clé #SpringCup, un jury indépendant de Nintendo jugera votre action / message afin de gagner d'autres goodies.

Rendez-vous donc ce samedi 29 mai pour les fans de Mario Kart 8 ! Pour s'inscrire, il suffit d'encoder le code Tournoi "1175-7686-1227" dans les recherches de tournois avec code directement dans le jeu.



Infos compétitions : https://www.nintendo.be/fr/News/2021/Avril/Nintendo-Benelux-presente-le-Mario-Kart-8-Deluxe-Seasonal-Circuit--1969783.html#R_sum_