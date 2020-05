La Rainbow Six Benelux League vient de terminer sa première moitié de saison en clôturant ses septième et huitième journées de championnat. Alors que les Defusekids ont conforté leur première place au classement, mCon esports continue sa dégringolade et sort du podium pour la première fois depuis le début de la compétition.

La première moitié de saison ayant tiré sa révérence, il est maintenant temps de faire un premier bilan des forces en présence.



Après un départ compliqué, les Defusekids ont su relever leur niveau de jeu pour doucement remonter jusqu'à la première place du classement général provisoire. À l'inverse, les grands perdants de cette première partie de saison sont les joueurs de chez mCon. Étant partis en boulet de canon, les cinq hommes n'ont pas su maintenir leur niveau de jeu et l'équipe est passée de la première à la quatrième place en seulement deux semaines !

Sans réelle surprise, les outsiders n'ont, pour le moment, pas su faire jeu égal avec leurs adversaires plus huppés. La Team XY, Mouseplayz, El Whiz Wranglers et UX Gaming forment le peloton de bas de classement et ne devraient plus jouer un rôle prépondérant pour le reste de la saison.



Pour terminer, on notera la bonne forme d'Epsilon Esports et Sector One qui terminent sur le podium de cette mi-saison !

Voici les résultats des deux dernières journées :

© R6 Benelux League

© R6 Benelux League

Defusekids, grâce à sa victoire et son nul face à deux concurrents directs (mCon esports et Sector One), reste solidement accroché à sa première place.

Ils sont talonnés de près par Epsilon Esports et Sector One qui ont également réussi à rester invaincus lors de cette semaine de compétition.

Comme évoqué plus haut, mCon esports sort du podium après deux défaites consécutives.

Voici le classement général à mi-saison :

© R6 Benelux League

Les deux prochaines journées de compétition auront lieu le mercredi 20 mai et le jeudi 21 mai 2020. Un duel au sommet entre Defusekids et Epsilon Esports entamera cette nouvelle semaine de compétition !



Rendez-vous donc sur la chaîne Twitch de la Rainbow Six Benelux League afin de vivre la suite de la compétition !