L’avant-dernière semaine de la phase classique de la Rainbow Six Benelux League s'est terminée hier soir. Trois équipes sont désormais assurées de participer aux play-offs alors que la dernière place qualificative se jouera entre mCon esports et UX Gaming.



Les onzième et douzième journées de championnat ont été déterminantes pour la qualification en play-offs de trois écuries mais également pour l'élimination de plusieurs structures de la compétition. Cette semaine aura, en effet, été fatale à la Team XY, Mouseplayz et El Whiz Wranglers qui n'ont déjà plus rien à espérer à deux journées de la fin.



Voici les résultats de la semaine :

© R6 Benelux League

© R6 Benelux League

Defusekids, devenu LowLAndLions, continue d'écraser la concurrence et ainsi s'assurer de la première place au classement provisoire.

Le faux pas de la semaine est venu de chez mCon esports, qui après deux défaites consécutives, sort du podium de la phase classique. Avec les deux victoires d'Epsilon Esports et leur défaite face à un concurrent direct (UX Gaming), mCon n'est toujours pas assuré de participer à la phase de play-offs du championnat !



Voici le classement général après six semaines de compétition :

© R6 Benelux League

Les deux dernières journées de la saison régulière auront lieu le mercredi 3 juin et le jeudi 4 juin 2020. Le seul enjeu restant sera de savoir qui de mCon ou d'UX Gaming atteindra la quatrième place synonyme de passage en play-offs.



Rendez-vous donc sur la chaîne Twitch de la Rainbow Six Benelux League afin de vivre la fin de la phase classique !