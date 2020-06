Au terme de quatorze journées de compétition, la phase classique de la cinquième saison de la Rainbow Six Benelux League a tiré sa révérence. Place désormais aux play-offs qui opposeront les quatre premiers du classement général de la saison régulière.



Les deux dernières journées de compétition ont eu lieu cette semaine et ont clôturé une saison régulière palpitante et indécise jusqu'au bout pour l'accession aux play-offs.



Si LowLandLions, Sector One et Epsilon Esports s'étaient déjà assurés d'y participer lors des précédentes journées, le dernier ticket allait se jouer entre mCon esports et UX Gaming.

Voici les résultats de la semaine :

© R6 Benelux League

© R6 Benelux League

LowLandLions (ex-Defusekids) a fait honneur à son nouveau nom de structure en terminant la saison régulière par deux nouvelles victoires. L'équipe n'aura perdu qu'une seule rencontre lors de cette phase de poule !

Epsilon Esports, déjà qualifié pour la suite de la compétition, va se rassurer en remportant également ses deux rencontres. Cela aura été plus compliqué du côté de Sector One qui finira cette phase classique par une amère défaite face à MousePlayz.

Les rencontres décisives de cette dernière semaine allaient évidemment concerner mCon esports et uX Gaming.

La pression aura été manifestement trop forte pour mCon qui va s'incliner sèchement lors de ses deux derniers matchs, sans marquer le moindre round ! Cela a donc fait les affaires d'uX Gaming qui, après une première défaite face à Epsilon Esports, va remporter sa qualification en s'imposant face à El Whiz Wranglers !



Voici le classement final de la saison régulière :

© R6 Benelux League

Place désormais à la phase de play-offs qui commencera le samedi 20 juin et proposera ce programme :

LowLandLions vs uX Gaming

Sector One vs Epsilon Esports

Rendez-vous donc sur la chaîne Twitch de la Rainbow Six Benelux League afin de vivre la fin de cette saison 5 !