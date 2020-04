Les deux premières journées de la compétition sont désormais terminées. Plusieurs surprises et la bonne forme de certains outsiders ont rythmé ce début de championnat. La semaine prochaine risque donc d'être explosive !

La nouvelle compétition Rainbow Six Siege lancée par META et Ubisoft est bel et bien lancée. Ses deux premières journées ont été jouées mercredi et jeudi et ont directement plongé les compétiteurs dans le feu de l'action. Il n'y a pas eu de période d'observation pour les structures puisque les combats ont fait rage dès les premières manches !

Voici les résultats des deux premières journées :

© R6 Benelux League

© R6 Benelux League

On notera la victoire d'Epsilon Esports sur Defusekids. C'est un petit événement puisque la line-up Rainbow Six Siege des Defusekids n'avait encore jamais perdu une rencontre lors d'une compétition officielle de la zone Benelux !



Mouseplayz et mCon Esports ont profité de l'effet de surprise de ce début de championnat pour s'emparer de la tête du classement provisoire que voici :

© R6 Benelux League

Les deux prochaines journées de compétition auront lieu le mercredi 29 avril et le jeudi 30 avril 2020. Le spectacle risque d'être intense puisque les favoris auront à coeur de jouer à nouveau les premiers rôles !

Rendez-vous donc sur la chaîne Twitch de la compétition afin d'être aux premières loges !