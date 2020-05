Les cinquième et sixième journées de championnat ont livré leur verdict. La structure belge Defusekids a pris la tête du classement provisoire alors que Sector One sort du podium au profit d'Epsilon Esports.



La Rainbow Six Benelux League tient son nouveau leader. Les deux dernières journées ont été décisives pour le classement général puisque le podium a été complètement chamboulé au terme de celles-ci.



Defusekids et Epsilon Esports ont fait la bonne opération de la semaine alors que Sector One et mCon esports ont laissé passer de précieux points pour la course à la victoire finale.

Voici les résultats des deux dernières journées :

© R6 Benelux League

© R6 Benelux League

Sector One, avec deux matchs nuls dont un face à un concurrent direct (mCon esports), sort du podium provisoire.



De son côté, mCon esports, toujours invaincu dans la compétition, perd néanmoins sa première place au profit des Defusekids.



Epsilon Esports, grâce à ses deux victoires convaincantes, fait son apparition à la troisième place du classement général que voici :

© R6 Benelux League

Les deux prochaines journées de compétition auront lieu le mercredi 13 mai et le jeudi 14 mai 2020. Un duel au sommet entre Defusekids et mCon entamera cette nouvelle semaine de compétition !



Rendez-vous donc sur la chaîne Twitch de la Rainbow Six Benelux League afin de suivre le dénouement de la première moitié de saison !