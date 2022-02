C'est par plusieurs Tweets relayés par l'éditeur de jeuainsi que certains organisateurs, que la nouvelle est tombée ce jeudi 24 février. Plusieurs compétitions esportives vont être suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Ces compétitions qui concernent notamment le jeu vidéo VALORANT sont le "Valorant Champion Tour - VCT EMEA" et la Regional Leagues France.

Ces annonces font suite aux récents évènements et au conflit armé opposant la Russie et l'Ukraine. Plusieurs joueurs professionnels évoluent en effet au sein de ces 2 pays.

L'équipe Ukrainienne NAVI réagit

Ce jeudi, on pouvait également lire ces mots sur le Tweet de l'organisation Ukrainienne "Natus Vincere" (NAVI), une des meilleurs équipes de Counter Strike Global Offensive du monde. Celle là même qui avait raflé quasi tous les titres en 2021 :

"La Russie a attaqué l'Ukraine. Et maintenant, il y a des hostilités qui détruisent des vies humaines et des destinées au sein de notre pays. Il est impossible que durant cette guerre, nous puissions prétendre que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dévastés. Notre principal objectif maintenant est de tenter de rester calme et de prendre soin de nous, de nos proches et de ceux qui ont besoin d'aide. Nous sommes tous ensembles dans ceci, et ensemble, nous passeront au travers."

La communauté de fans réagit évidemment massivement sur les réseaux sociaux à ces annonces.